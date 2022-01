Gobierno acelerará trámites para lograr venta de Banamex: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que su Gobierno acelerará todos los trámites necesarios para que se pueda llevar a cabo la venta de Banamex por parte de Citigroup.

En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, López Obrador apuntó que incluso pedirían la intervención del Poder Judicial con la intención de que se resuelvan asuntos legales para la venta del banco, como el litigio que mantiene Citigroup con empresas como Oceanografía.

Vamos a facilitar trámites para que se lleve a cabo la operación de Banamex. Nos importa, nos interesa, por eso en lo que podamos ayudar con el propósito de que no se bloquee, que no se demore, que no haya tácticas dilatorias, vamos a estar pendientes, y si es necesario pues vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial con el propósito de que se resuelva asuntos legales”, refirió.

“De manera muy respetuosa aunque son los del banco los que van a licitar, pero lo que tiene que ver con Hacienda, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, alguna recomendación nuestra”, puntualizó.

El jefe del Ejecutivo federal dio cinco recomendaciones para que se pueda llevar a cabo la venta de Banamex, entre las que destaca la mexicanización de dicha institución bancaria, el pago completo de los impuestos por la transacción y que el acervo cultura que posee se quede en México.

“Nos gustaría que se mexicanizara, que los dueños sean socios mayoritarios mexicanos, eso es algo que nos gustaría. Lo segundo es que quienes compren tengan solvencia económica para respaldar a los clientes de Banamex, los actuales y futuros clientes; lo tercero, es que no tengan adeudos fiscales con el SAT”, dijo.

“El punto cuatro, es de que paguen los impuestos a México, a la Hacienda pública, que no pase lo que sucedió cuando vendieron Banamex, que no pagaron ni un centavo de impuestos, eso no; y el punto cinco es que queremos que el Fondo Cultura y Artístico de Banamex sea para el disfrute y el beneficio de los mexicanos: exposiciones, museos, donde pueden conocer las obras que tiene el Fondo, no queremos que se vaya al extranjero ni que quede como un Fondo privado”, refirió.

“A nosotros nos funciona mucho lo de la venta de Banamex por algunas razones, y pensamos que se puede llevar a cabo una compra-venta ejemplar”, declaró.

López Obrador arremetió contra la empresa Oceanografía, que detuvo la venta de Banamex de forma temporal mediante un juicio, debido a que realizaba actos de corrupción en anteriores Gobiernos federales.

Era una empresa predilecta durante el Gobierno de (Vicente) Fox y (Felipe) Calderón. Se entregaron muchísimos contratos por asignación directa, y tenían apoyo de SHCP; se llevó a cabo esa operación a la que mencionas de unos créditos y falsificación de facturas, un litigio de corrupción en la cúpula, como era antes”, expuso.

“Estamos saliendo del fango de la política neoliberal y de pillaje. El duelo de Oceanografía regalaba relojes de un millón de dólares, un reloj primo hermano de un millón de dólares, más de 20 millones de pesos; mandaba hacer series especiales cuando los 200 años de la Independencia una serie conmemorativa a una fábrica de relojes de las más famosas, salía hasta en las revistas de artículos de lujo cuando la frivolidad predominaba”, aclaró.

Con información de López-Dóriga Digital.