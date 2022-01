Personas con alguna discapacidad contarán con accesibilidad en el Periférico de Guadalajara

Redacción Antena Noticias

● 42 estaciones con rampas, puentes, elevadores o cruceros semaforizados, ofrecerán una conectividad digna e inédita para los usuarios de Mi Macro Periférico y habitantes de cientos de colonias en ambos lados de la vialidad

● 39 puentes nuevos y modernos, entornos, carriles centrales, laterales, ciclovías y banquetas, contarán con iluminación nocturna para facilitar la movilidad de peatones, ciclistas y automovilistas, abonando así a la seguridad del Periférico

● Reducción de tiempos de traslado gracias al sistema BRT, estaciones con internet gratuito, esperas lejos de la intemperie y lactarios y baños públicos, son algunos de los innovadores servicios que tendrán miles de personas que a diario utilizan el Periférico



A diferencia de lo que existía hasta hace tres años, un panorama indigno en el que el peatón cruzaba laterales sin banquetas ni cruceros seguros para esperar su camión en medio de tierra, sol o lluvia, el ciclista debía recorrer kilómetros sorteando vehículos motorizados o la vecina de colonias como Rancho Nuevo cruzaba el Periférico en puentes oxidados y carentes de toda accesibilidad, el proyecto de renovación urbana a fondo que es Mi Macro Periférico resuelve estos problemas y varios más.



Las y los usuarios del sistema de transporte público BRT de Mi Macro Periférico, así como quienes habitan, trabajan o estudian en los alrededores de esta fundamental vialidad del AMG, conforman un universo de personas con muy distintas necesidades de movilidad, incluyendo por supuesto a aquellas con alguna discapacidad, por lo que el proyecto ha incluido, desde sus orígenes, respuestas a cada una de estas.



Primero: el sistema BRT recorrerá 42 km, desde la Barranca de Huentitán hasta la Carretera a Chapala, reduciendo prácticamente a la mitad los tiempos de traslado de casi 300 mil usuarios al día. Tiene 42 estaciones transparentes, seguras, accesibles y con internet gratuito, sin olvidar los 34 Módulos de Servicios que, sin importar si usas Mi Macro o no, ofrecerán de forma gratuita a la ciudadanía lactarios, baños y resguardos para sus bicicletas.



Segundo: 39 puentes nuevos, modernos, accesibles e iluminados durante la noche, traerán a la ciudad una conectividad nunca antes vista entre colonias y barrios aledaños al Periférico, de manera que cualquier ciudadano, a pie o con alguna discapacidad -esto último antes era imposible en numerosos segmentos de la vialidad-, cruce de un lado a otro para llegar a su hogar, escuela o centro de trabajo o recreación.



La longitud e inclinación de las rampas en cada estación siguió estrictamente la normativa destinada a facilitar la movilidad de quienes utilizan silla de ruedas, por lo que un par de minutos más para los viandantes forma parte de la equidad que Mi Macro Periférico busca brindar a la ciudadanía en su conjunto.



Esos minutos extra a la hora de caminar, se recuperarán con creces con los autobuses de Mi Macro, puesto que gracias a su carril exclusivo, no lidiarán con el tráfico que enfrentaba una ruta 380, por ejemplo, reduciendo casi a la mitad los tiempos de traslado.



Tercero: las y los peatones tienen ahora más de una treintena de kilómetros con banquetas nuevas, cruceros seguros, parabuses, reductores de velocidad, iluminación, la ciclovía más extensa de México que se construye y reforestación en amplios tramos que, durante décadas, fueron territorio abandonado o exclusivo de los autos, haciendo impensable moverse en otro transporte que no fuera el motorizado.



A estos trabajos de peatonalización del Periférico, hay que sumar las casi 8 hectáreas de Derecho de Vía recuperadas por el Gobierno estatal, el cual siempre ha sido propiedad de todos los jaliscienses y por muchos años estuvo invadido por talleres, casas habitación, chatarreras y demás negocios instalados de manera irregular.

Hoy, amplios tramos a la altura de Rancho Nuevo, San Juan de Ocotán, Tabachines o Santa Margarita, entre otros, cuentan con las laterales, banquetas, cruceros y mobiliario urbano nuevo, accesible y seguro citado previamente, una rehabilitación urbana integral que privilegia por primera vez en las más de cuatro décadas de historia del Periférico al peatón por encima de los vehículos motorizados.



El sistema de transporte público más grande de México, Mi Macro Periférico, arranca operaciones este fin de semana para las y los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), un proyecto que articula la sustentabilidad, rapidez y calidad, que tras años de trabajos y esfuerzos presupuestales propios de la entidad se une a la agenda de movilidad del actual Gobierno de Jalisco.