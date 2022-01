Calibre 50 lanza convocatoria para encontrar un nuevo integrante tras salida de su vocalista

Calibre 50 es una de las agrupaciones más importantes de la música regional mexicana, principalmente en el norteño-banda, y a inicios de 2022 está en plena temporada de cambio después de que se anunciara la salida de Edén Muñoz, quien hasta hace unos días era la voz principal, razón por la cual está en búsqueda de su nuevo integrante.

A través de sus redes sociales, Calibre 50, reconocido por temas como A la Antigüita, Si Te Pudiera Mentir o Simplemente Gracias, entre otros, sorprendió a sus seguidores a dar a conocer la convocatoria para encontrar al nuevo integrante de la agrupación.

Los interesados en participar deberán enviar un video en que aparezcan cantando las canciones Contigo o El Corrido de Juanito al correo electrónico yosoycalibre50@andaluzmusic.com. La fecha límite será el 4 de febrero.

Los integrantes de Calibre 50 mencionaron que, si los participantes deciden subir su video a redes sociales, pueden utilizar el #YoSoyCalibre50 para no quedarse fuera.

En entrevista con la periodista Azucena Cierco, Edén Muñoz reveló que fueron tres puntos “muy importantes” los que lo llevaron a tomar la decisión de separarse de Calibre 50.

En primer lugar, el cantante mencionó a su paternidad como una de las razones, esto después de que su hijo pasara por problemas de salud y “ver que la vida es tan frágil y cómo en algún momento puedo auto cuestionarme, decir ‘ok, ¿estoy feliz? ¿Estoy bien? ¿Es este mi tope de felicidad? ¿Es aquí hasta donde quiero llegar?”.

La segunda razón que Edén Muñoz expuso para su separación de Calibre 50 fue relacionado a su talento creativo. “… Mucha gente no entiende la condición creativa o mental que puedo llegar a tener”, aseguró y revelo que incluso debe medicarse para estar tranquilo, ya que su mente siempre anda “dando vueltas”.

“Yo me enfoqué tanto en la música, en la grabación, en la producción, en escribir, en los estudios, que ese es mi fuerte y no me quiero salir de ahí, porque ahí estoy feliz”, dijo el cantante.