“México se cree más de lo que es”, la dura crítica desde Costa Rica a la Selección de Martino

La Selección de México enfrentará este domingo a Costa Rica, un partido nada sencillo para el Tri de Martino, que no ha mostrado su mejor futbol en la eliminatoria y de hecho es cuestionado por los jugadores centroamericanos: “Se cree más de lo que es”.

La frase pertenece al exseleccionado Jafet Soto, quien recordó la aseveración de Héctor Herrera acerca de que la afición de México no pesa lo suficiente en el Estadio Azteca.

“Hace mucho que la selección de México se cree más de lo que es, no lo digo yo, entre líneas Héctor Herrera explica eso, que cuando llegan a jugar en Costa Rica el estadio pesa, cuando van a Honduras el estadio pesa, entonces reconoce que ellos mismos no pesan en el Estadio Azteca, porque la afición no pesa”, dijo Soto en declaraciones a Marca.

El costarricense, quien jugó en la Liga MX a finales de los 90 y hasta 2004, aseguró que las eliminatorias sencillas quedaron en el pasado y señaló las debilidades de México en este proceso rumbo a Qatar 2022.

“Las eliminatorias sencillas quedaron en el pasado, los mismos jugadores se han comido el cuento de que caminando van a ganar y así lo vimos en Jamaica, en donde México estuvo a nada de hacer un ridículo. Eso te da la credibilidad y el convencimiento de que puedes sacar algo en México”.

EXCUSAS

Soto, exjugador de Monarcas y Pachuca, también dijo que las declaraciones de Héctor Herrera son “excusas” ante el mal rendimiento que ha mostrado México en la cancha.

“Lo dijo Héctor Herrera, que el Estadio Azteca no pesa a como otros estadios, pero eso me parece que suena como a excusa, el estadio no pesa, lo que pesa es el futbol, el juego como tal”, explicó Soto a ESPN.

Jafet conoce mucho del entorno mexicano, además de haber jugado en Monarcas Morelia y Pachuca, el exseleccionado costarricense también destacó en Tecos y Puebla en una carrera en suelo azteca que dio inicio desde 1995 y finalizó en el 2004.

“Yo creo que a veces quieren ganar sin jugar, a puro nombre, y ha quedado claro, ¿cuánto tenía México de no ganar en Costa Rica? Hace mucho tiempo no lo hacía, me parece que la realidad es que a veces se quiere ganar a punta de medios de comunicación, historia, y la única Eliminatoria con gran futbol, con puntos en todas las canchas fue con Ricardo La Volpe después sufrieron a lo largo del tiempo”, dijo.

“Jamaica nos dio un ejemplo de pundonor, iban ganando 1 – 0 con diez hombres, metieron el gol del gane al 92’, realmente la presión que tiene México es muy grande, no se encuentra colectivamente, lo empataron por individualidades, dominó todo el primer tiempo eso sí, pero no tiene la solvencia de otros tiempos en Eliminatorias, pero bueno, se le han complicado mucho, para Brasil tuvieron que ir a Nueva Zelanda”, finalizó Jafet Soto.

Con información de LATINUS