Realizan anillamiento de aves en Villa Corona Jalisco

Para fortalecer acciones coordinadas orientadas en la conservación de la biodiversidad de Jalisco, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), impulsa la gestión socio-ambiental a través de las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente (JIMA), estos organismos descentralizados permiten consolidar la gobernanza local bajo un enfoque de cuenca.



Con la finalidad de promover la salud de los ecosistemas, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas (JIMAL) en colaboración con la asociación Eco Kaban en el programa de Monitoreo de Sobrevivencia Invernal (MoSI) en el municipio de Villa Corona. Este programa se implementó el año pasado, sin embargo, desde 2002 MoSI ha operado con más de 250 estaciones en 22 países y en el año 2012 inició su operación en México.



A través de este programa se pueden identificar los factores que afectan la persistencia de aves en sitios de invernada, así como la relación entre los cambios poblacionales con las condiciones climáticas y la pérdida del hábitat. Además brinda información sobre el ciclo anual completo de las aves. En los alrededores del Sitio Ramsar, Laguna de Atotonilco, se han registrado especies como Chipe Corona Negra (Cardelina pusilla), Chipe de Townsend (Setophaga townsendi), Chipe Negrogris (Setophaga nigriscens), entre otras.





Durante la temporada no reproductiva, se utiliza un protocolo estandarizado con un sistema de redes de malla fina para que personal capacitado y con autorización para hacerlo, realice la captura temporal de aves, las estaciones operan de forma independiente por anilladores que agrupan a las aves y recopilan información sobre su edad, sexo y condición corporal. Las aves capturadas reciben una banda de aluminio ligera y numerada y se liberan ilesas.



El programa MoSI es una red internacional colaborativa que cuenta con estaciones de monitoreo de aves en el norte del Neotrópico, y la coordina el Instituto de Poblaciones de Aves (The Institute for Bird Populations), que apoya los esfuerzos de conservación a través del monitoreo de las poblaciones de aves. Al igual que su programa hermano, Monitoreo de la Productividad y la supervivencia Aviar (MAPS), MoSI se esfuerza para que las estaciones individuales operen durante varios años para proporcionar información sobre las tasas vitales de las poblaciones de aves, incluida la tendencia de la población, la persistencia del sitio y las tasas de supervivencia de los adultos.



La JIMAL inició con operaciones en octubre del 2019, está integrada por los municipios de la Región Lagunas de Jalisco: Acatlán de Juárez, Amacueca, Atoyac, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Sayula, Villa Corona y Zacoalco de Torres.