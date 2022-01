“En este gobierno no tiene influencia mi hijo, al parecer su esposa tiene dinero, pero no tiene nada que ver”, afirma AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que sus hijos no tienen influencia alguna en su gobierno, esto luego de que Latinus reveló en el Capítulo 69 de Loret que su hijo, José Ramón López Beltrán, lleva una vida de lujo en Houston, Texas.

El mandatario aseguró que los lujos revelados se deben al matrimonio de José Ramón con Carolyn Adams. “Al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno”, afirmó.

“Este fin de semana salió un escándalo de que un hijo mío, José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston, queriendo equiparar como diciendo: ‘son iguales, es lo mismo, dónde está la austeridad’. En este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se les da contrato a ningún recomendado”, dijo en conferencia matutina.

“En el asunto del matrimonio pues está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno, ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales”, aseguró.

El mandatario, que recurrentemente ha calificado la riqueza como un referente de corrupción, aseguró que “no todo el que tiene es malvado, hay quien ha hecho su patrimonio con esfuerzo, con trabajo y de conformidad con la ley, merece respeto”.

“Yo estoy en contra de la riqueza mal habida, me molesta la corrupción, me indigna la corrupción, entonces vamos adelante a la transformación de México aunque no les guste a los que se sentían dueños de México”, apuntó.

López Obrador acusó que la investigación se debe a que sus adversarios buscan afectar a su gobierno y reiteró que su administración es para el pueblo, de quien aseguró tiene el respaldo.

“Nosotros no vamos nunca a traicionar al pueblo y, acerca de nuestra honestidad, repetirles a nuestros adversarios que es lo que estimo más importante en mi vida, que no me importa, no me interesa el dinero y que tampoco tengo tanto apego por el poder”, comentó.

“Que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás y el poder es humildad, es poder decir adiós en su momento”, aseguró.

La nuera del presidente López Obrador ha trabajado en los últimos años en empresas vinculadas con la industria petrolera. En México, estuvo en las rondas de la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En enero de 2018 Carolyn Adams celebró en sus redes sociales que la compañía Shell fuera la ganadora de una zona de explotación petrolera. Esta fue la misma empresa a la que el actual gobierno federal le compró la refinería Deer Park, ubicada en Houston.

En el Capítulo 69 de Loret, Latinus presentó una investigación en colaboración con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre la vida de lujos en el extranjero que lleva José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de México. La investigación mostró las casonas en las que vive en Houston, el coche que conduce y otros lujos que contrastan con el discurso oficial de la austeridad.

La casa del lujoso fraccionamiento en Texas, en la que vivió el hijo el presidente López Obrador entre 2019 y 2020, perteneció a un alto ejecutivo de la petrolera Baker Hughes, que tiene contratos con el gobierno federal por más de 151 mil millones de dólares para Petróleos Mexicanos (Pemex) y que hoy vende turbinas y compresores para la nueva refinería de Dos Bocas.

Con información de LATINUS.