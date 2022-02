Susana Zabaleta revela que fue víctima de acoso

Susana Zabaleta comenzó su carrera en los años 80 y participó en varias puestas de escenas.

A pesar del gran talento que tiene que la ha llevado a ser cantante, actriz y conductora reveló en una entrevista para ‘Venga la Alegría’ el acoso que sufrió al inicio de su carrera.

Zabaleta confesó que la pasó mal por muchos años y mostró alegría debido a que muchas de las personas que la trataron mal al inicio de su carrera ya murieron.

”Muchas perras del mal, horrendas, unas ya están muertas, qué bueno y actores horrendos que metían mano y no podías decir ‘este me acaba de agarrar las nalgas’, no podrías decirlo porque acuérdate que antes no existía eso tú calladita te ves más bonita, así era los ochentas fue una época horrenda, los actores nos trataron mal”, dijo.

Susana mencionó que sufrió acoso laboral por parte de productores de cine y televisión, a pesar de no decir nombre contó que en ocasiones su sueldo estaba condicionado a tener que salir con ellos.

Y agregó: ”’Vamos cenar y cenar y luego te doy tu pago’ y yo así de ¿cómo vamos a cenar luego te doy tu pago? Y dijo sí y me hizo, así como de… y le dije ‘estás, pero bien pend…, ¿Qué te pasa? Claro que no, quédate con el pago y reviéntamelo hasta que te pudras”.

Finalmente, Susana aseguró que cuando ha sido necesario ha alzado la voz para denunciar este tipo de situaciones, pues recordó que desde muy pequeña comprendió lo difícil que es ser mujer en un país como México, sin embargo, confesó que ha podido salir adelante gracias a su fuerte carácter.

Con información de TVNOTAS