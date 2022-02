Cuarta ola de COVID-19 comienza a descender dice López-Gatell

El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell informó que México inició la quinta semana con una reducción de 31 por ciento en los casos de COVID-19, lo que demuestra que la pandemia se encuentra en la fase de descenso durante la cuarta ola de contagios.

“Se redujeron 31 por ciento los casos estimados en la quinta semana del año, vemos como la tendencia es consistente, ya comenzaron a bajar las hospitalizaciones. Pasamos por el punto máximo de la cuarta ola dominada por Ómicron y ahora nos encontramos en la fase de descenso, esperamos que se mantenga a esta velocidad”, aseguró en la conferencia del Pulso de la Salud.

El funcionario detalló que aún así se mantendrá un seguimiento para identificar cualquier cambio que se presente en los últimos días. “Estaremos monitoreando cualquier cambio de tendencia, pero es una señal muy positiva”, dijo.

También señaló que las hospitalizaciones comenzaron con una reducción de -65 por ciento, ya que las camas generales se mantienen con 47 por ciento de ocupación y las camas con ventilador en 29 por ciento.

Por otra parte, el subsecretario reiteró que la variante Ómicron que es la predominante en el país, causó en su mayoría casos leves y que las personas que fueron hospitalizadas o fallecieron, fue debido a que no tenían su esquema de vacunación contra el virus.

“Ha sido una fase de la pandemia caracterizada porque los hospitalizados han sido los no vacunados, quien desafortunadamente falleció es porque no se vacunó o no tenía el esquema completo”, recalcó.

Con información de Jazmín Veloz / La Razón