Camila Fernández rompe en llanto al cantar un tema de su fallecido abuelo

Tras una breve ausencia de las redes sociales, Camila Fernández sorprendió a sus seguidores pues a través de una transmisión en vivo, complació a su público al interpretar uno de los éxitos de su fallecido abuelo, Vicente Fernández.

La joven reconoció que su complicada agenda y sus deberes como madre de familia, no le han permitido estar tan al pendiente de sus cuentas, sin embargo se hizo un espacio para reencontrarse con sus fans.

‘No entendía cómo poner un live aquí. Estaba picándole a todo y no encontraba el botón y ya vi que… ¡Ay Dios mío, esto de ser madre afecta, esto de ser adulta ya… Ay no!”, dijo entre risas.

Sin embargo, el video se tornó más emotivo, cuando la hija de Alejandro Fernández decidió cantar ‘Amor de los dos’, un tema icónico para toda la dinastía.

Camila hizo un gran esfuerzo para no llorar a cuadro, pues reveló que se sintió muy conmovida y es que recordemos que la partida de el ‘Charro de Huentitán’ aún es muy reciente: ”Que difícil no llorar con esta canción. Me dolió la panza. Nunca había hecho tanto esfuerzo por una canción… Me voy a salir y me voy a ir a llorar”, agregó.

CON INFORMACIÓN DE TVNOTAS