CFE los engaña con cifras por reforma eléctrica, dice presidente de CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, alertó a los diputados que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los engaña con cifras sin sustento económico para que avalen la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Miguel Reyes Hernández, director general de CFEnergía y CFE Internacional, retó al empresario a comprobar que las cifras son erróneas o renunciar a su cargo.

Ambos participaron en el foro de parlamento abierto que organiza la Cámara de Diputados para analizar la iniciativa presidencial en materia eléctrica. Fue un debate ríspido entre los ponentes que estuvieron a favor de la iniciativa y quienes alertaron de los costos económicos para el país con la reforma.

El director general de CFEnergía presentó gráficas en las que explicó el presunto “saqueó” de la iniciativa privada al sector eléctrico nacional y precisó que los empresarios han tenido subsidios por 490 mil millones de pesos. Carlos Salazar Lomelín lo confrontó al decir que muchas de las cifras presentadas, no tienen sustento, es más, las gráficas no podrían entenderlas en las escuelas de contaduría y economía.

“Retó al señor Carlos Salazar a que, si los datos que hemos presentado aquí no son correctos, presento mi renuncia. Esperaría que él presente la suya al Consejo Coordinador Empresarial si sus cifras no son reales, si son mentiras ¡qué renuncie! y yo haría lo mismo”, exclamó Miguel Reyes.

“El reto me parece totalmente inadecuado, me parece casi de joven en la escuela que dice: A la salida nos vemos (…) Aquí estamos hablando de seriedad. Manden esta tabla a todas las escuelas de contabilidad y de economía de este país, serias, y hagan que esas personas reconozcan que los conceptos son adecuados o inadecuados. Yo les aseguro que nadie les va a comprar estos conceptos. Diputados, no se dejen engañar, no permitan que con cifras de esta naturaleza podamos creer que hay despojos”, contestó el presidente del CCE.

Ante los coordinadores parlamentarios, agregó que la CFE ha tenido utilidades, pero en este sexenio han tenido pérdidas por el aumento al gasto administrativo. En 2020, la Comisión Federal perdió 85 mil millones de pesos, precisó.

Sin embargo, explicó, en 2017, dijo, la CFE ganó 108 mil millones de pesos y 62 mil millones de pesos en 2018, “con la misma ley, con las mismas regulaciones, con la misma normatividad que hoy critican”.

