Carmen Aristegui “engaño durante mucho tiempo”, dice AMLO

Al criticar que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, era comentarista con Carmen Aristegui, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que la periodista “engañó durante mucho tiempo”.

En su conferencia mañanera de este viernes en Tlaxcala, López Obrador comentó que conoció gente que veía en Aristegui “al modelo de comunicación a seguir, la paladina de la libertad”.

El presidente de México refirió que advirtió a tener cuidado con Carmen Aristegui porque “era muy venerada (…) y no, no, no, a la hora de las definiciones, se fue o así pensaba siempre, pero simulaba”.

“Está a favor del bloque conservador”, agregó.

López Obrador también acusó que Aristegui publicó “reportajes calumniosos” y criticó a los analistas Denise Dresser y Sergio Aguayo por estar en su contra y por pertenecer al equipo de la periodista.

“Van enseñando el cobre. Decía el presidente Lincoln que al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no toda la vida”, agregó al denunciar actitudes racistas de Lorenzo Córdova por burlarse de los indígenas.

En su mañanera, López Obrador declaró que Brozo y Carlos Loret de Mola también pertenecen al bloque opositor.

