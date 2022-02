La revocación permitirá quitar el poder a los locos, dice AMLO

“Es una tentación cuando no hay principios, cuando no hay ideales… atonta a los inteligentes”, asegura el Presidente

La consulta de revocación de mandato servirá para quitar a quienes se vuelvan locos con el poder, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa realizada en Hidalgo. “Esto ayuda mucho, porque así se elige por seis años, pero si a la mitad del camino no hay buenos resultados y se volvieron locos los gobernantes, porque el poder es una tentación cuando no hay principios, cuando no hay ideales; el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos”, indicó. “Es importante que haya principios, que haya ideales, que se entienda que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, y que se debe mandar obedeciendo y que el funcionario es siervo de la nación, servidor público, el soberano es el pueblo”, abundó.

Reiteró que con este ejercicio se generará un precedente para que en el futuro se convierta en un hábito. El mandatario se congratuló de que la consulta finalmente se vaya a realizar, a pesar de la polémica en torno al presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral (INE) para el ejercicio, para el 10 de abril. “Entonces, por eso se tiene que hacer esta consulta y no creo que haya ningún problema. Y qué bien que, a pesar del debate, ya va a salir lo de la consulta”, aseguró. Lo anterior, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el INE podría realizar la consulta con el dinero disponible, y que los consejeros no tendrán responsabilidad alguna si instalan menos casillas. Más tarde, durante la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar, en Cuautepec de Hinojosa, de 250 que iniciaron ayer en todo el país, el mandatario destacó que al menos ya cuenta con el aval médico para concluir su mandato el 30 de septiembre de 2024. “Ahora que salí de una situación especial de salud, lo único que le pregunté a los médicos es que si me daban garantía para cuánto tiempo y me dijeron: ‘puede usted terminar’. Entonces, vamos a dejar concluida la obra de transformación, vamos a consumar la cuarta transformación en la vida pública de nuestro país”, expresó en referencia al cateterismo que se practicó en días pasados.

“Yo voy a estar nada más hasta septiembre del 24; eso, si el pueblo lo decide con la consulta, y si lo permite la naturaleza y la ciencia y el Creador, pero yo termino a finales de septiembre del 24 y soy partidario, porque soy demócrata maderista, del sufragio efectivo y de la no reelección”, remarcó, pese a que la Constitución lo prohíbe. Ante ello, el mandatario compartió que tiene que apurarse para cumplir sus compromisos porque le queda poco tiempo.

De acuerdo con una encuesta realizada por El Financiero, a poco más de dos meses de la consulta, López Obrador tiene una aprobación de 60 por ciento, lo que representó una baja de siete puntos respecto de la medición de diciembre.

En el sondeo, 55 por ciento de los participantes dijo que votaría en la revocación de mandato a favor de que continúe, mientras que 40 por ciento se manifestó por el no. Dado que en este semestre también se realizará la elección a gobernador en seis entidades, el Presidente también adelantó en su conferencia el llamado a las autoridades a “no meter mano” en los comicios.

“Lo segundo es que se respete la voluntad del pueblo, que no haya fraudes, que todas las autoridades hagamos el compromiso de no intervenir y, sobre todo, no utilizar presupuesto público ni de dinero de procedencia ilícita”, subrayó. Condenó que, por financiamiento de delincuencia, luego estos grupos terminen poniendo ediles.

CON INFORMACIÓN DEL FINANCIERO