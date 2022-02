La mexicana ‘Noche de Fuego’ queda fuera de la carrera por el Óscar a Mejor Película Internacional

La cinta española “El Buen Patrón”, la mexicana “Noche de Fuego” y la panameña “Plaza Catedral” se quedaron fuera de la carrera por el Óscar a Mejor Película Internacional.

La Academia de Hollywood informó que las cinco nominadas a dicha categoría son “Drive My Car”, “Flee”, “The Hand of God”, “Lunana: A yak in the Classroom” y The Worst Person in the World”.

Going global with this year’s nominees for International Feature Film. #Oscars pic.twitter.com/WV7fAfXL3d — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

“Flee” ha sido además nominado a mejor documental y a mejor película de animación, una diversificación que podría menguar sus posibilidades de conseguir una estatuilla.

Pero la gran sorpresa ha llegado de la mano de “Lunana: A yak in the Classroom“, dirigida por Pawo Choyning Dorji, la primera cinta de Bután que opta a un Óscar.

La inclusión de este filme ha dejado fuera a otros títulos que sí se esperaban entre los nominados, como “A Hero” (“Un héroe”), del iraní Asghar Farhadi, quien ya cuenta con dos Óscar en su haber.

O a las candidatas hispanas, que estaban en la lista de quince finalistas que la Academia de Hollywood anunció en diciembre: “El buen patrón”, de Fernando León de Aranoa; “Noche de fuego“, de Tatiana Huezo, y “Plaza Catedral”, de Abner Benaim, que se han quedado a las puertas del Óscar.

Con información de EFE/López-Dóriga Digital.