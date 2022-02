“Agradezco a quienes dijeron que no lo iba a lograr”. Donovan brilla en Beijing 2022

Pese a haber sufrido una caída durante su rutina, Donovan se dijo contento por haber registrado su mejor puntaje de la temporada y el haber podido alcanza la final en patinaje artístico, un hecho hasta ahora inédito para el deporte mexicano.

El mexicano Donovan Carrillo concluyó una participación histórica en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 y agradeció a todos sus detractores, pues dijo, fueron ellos quienes lo impulsaron a seguir adelante.

“Practicar el patinaje artístico definitivamente no ha sido fácil y lejos de flagelarme agradezco cada situación difícil o adversa por la que tuve que pasar porque definitivamente me construyó como persona y también quiero aprovechar el espacio para agradecer que han estado ahí para apoyarme y sobre todo también a las personas que me dijeron que no iba a lograr algo o que era imposible este sueño porque en ellos encontré la inspiración para demostrarles que sí se puede llegar lejos como mexicanos y en los deportes de invierno”, dijo Donovan al finalizar su participación en entrevista con Marca Claro.

El patinador, que se presentó en la pista al ritmo de temas como Perhaps, Perhaps, Perhaps, Sway, María y Bailar, logrando una puntuación total 138.44 unidades.

Pese a haber sufrido una caída durante su rutina, Donovan se dijo contento por haber registrado su mejor puntaje de la temporada y el haber podido alcanza la final en patinaje artístico, un hecho hasta ahora inédito para el deporte mexicano.

“En general creo que hemos tenido muy buenos resultados teniendo el mejor puntaje de la temporada en el programa corto, en el programa largo y en el total de ambos programas. En general, el día de hoy me sentí un poquito nervioso la verdad, pero es parte del patinaje, creo que hubieron cosas muy importantes y lo más importante es que disfruté, a pesar de estar un poco nervioso, cada segundo del programa, de la presentación, tratando de luchar por todo y no rendirme”, dijo.

El pasado 7 de febrero, Donovan Carrillo se convirtió en el primer mexicano en participar después de 30 años en patinaje artístico, y lo hizo de la mejor manera: clasificó al programa libre masculino, donde se disputarán medallas, convirtiéndose en el único mexicano en conseguirlo.

Donovan, entallado con un uniforme negro y vivos dorados, con 17 mil de cristales dorados que destacaban en la blanca pista, bailó al ritmo de Black Magic Woman.

Con información de SinEmbargo