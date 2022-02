Donovan Carrillo se despide de Pekín con su mejor marca

Donovan Carrillo culminó con una sonrisa su participación en la final de patinaje artístico en Pekín 2022. Un gesto cálido sobre la pista de hielo que acompañó una actuación que supera las expectativas al conseguir su mejor marca: 138.44, un total de 218.13 con el 79.69 en el programa corte del martes. Un resultado que si bien no alcanza para el podio, representa una hazaña para un deportista latinoamericano. Esta es la primera vez que un mexicano disputa la prueba decisiva en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

“Estuve un poco nervioso”, reconoció Carrillo al final; “pero esto es parte del patinaje y conseguí el mejor puntaje de la temporada en programa corto y largo”.

Después del resultado de 79.69 del martes que le dio la clasificación a esta final del programa libre, Donovan hizo una exhibición con la gracia del aroma latino sobre el hielo. Del Perhaps, perhaps, perhaps, de Daniel Boaventura y Carlos Rivera, al Sway de Dean Martin y con un cierre carnavalesco con María de Ricky Martin, un despliegue de sensibilidad, plasticidad, pero sobre todo, de inmensa alegría.

“No ha sido fácil practicar patinaje artístico, pero lejos de flagelarme lo celebro porque me ayudó a crecer como persona”, agregó Donovan; “agradezco a aquellos que no creyeron en mí, que me dijeron que no lo lograría, porque en ellos encontré inspiración para demostrar que podemos llegar lejos como mexicanos y aun en deportes de invierno”.

Fue una final que cierra días inolvidables, Donovan no sólo materializó su sueño, y seguro el de millones de personas, donde su entrenador Gregorio Núñez tuvo un papel estratégico por su meticuloso trabajo con el patinador. Además, esta noche estuvo por primera vez una juez mexicana, Sasha Martínez, en una final de patinaje artístico de unos Juegos invernales.

El mexicano @DonovanDCarr concluye con una puntuación de 138.44 su programa largo, para sumar un total de 218.13 pts, en la final de #PatinajeArtistico.



El deportista de 22 años es el primer patinador

del país que compite en los #JuegosOlimpicos en 30 años.



Fotos: Ap y Afp pic.twitter.com/CKzi4tasq9 — La Jornada (@lajornadaonline) February 10, 2022

“Algo inédito”, dice López Obrador

Horas antes de esta noche de fantasía en Pekín para la final de la prueba, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a Donovan, por convertirse en el primer mexicano –y latinoamericano– en pasar a una final olímpica en patinaje artístico.

“También enviar un saludo, nuestra felicitación, nuestros mejores deseos a Donovan Carrillo, primer mexicano en una final de patinaje artístico en las olim-piadas de invierno de Beijing.

“Está en la final, hoy compite y realmente es algo artístico, excepcional y le deseamos que le vaya muy bien, lo merece; ya lo hecho es algo inédito, nunca se había llegado a la final”, comentó el mandatario durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional como testimonio del efecto que ha provocado Donovan en los Juegos invernales.

Y por la noche, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, publicaba en su cuenta de Twitter una felicitación por su actuación en la final.

Historia de incursiones y rupturas

La historia de Donovan es una biografía de incursiones aventuradas y rupturas. Un país donde el hielo es tan extraño como el sol en los países nórdicos, vive una euforia sin precedentes por un atleta cu-ya disciplina es totalmente ajena a la tradición deportiva mexicana. El patinador de 22 años, además, tiene el mérito de ser el primero con su nacionalidad en calificar a una final olímpica de invierno, torneo en el que hace tres décadas no participaba; es histórico, sin riesgo de exageración.

Para llegar a esta noche de fantasía en Pekín, sin embargo, el patinador tricolor tuvo que sobreponerse a la hostilidad y el rechazo, también a las condiciones adversas de quien se atreve a lo impensable. Es conocida su necesidad de entrenar en una pista de esparcimiento en un centro comercial de León, Guanajuato, y no en un centro de alto rendimiento como supone para un atleta de su calidad.

Le dijeron que debería jugar al futbol, que el patinaje sobre hielo era para las niñas. Que los deportes invernales no tenían sentido alguno en Guadalajara –donde nació– y su clima cálido.

Brenda Elsey, profesora de historia deportiva en la Universidad Hofstra, dijo que Carrillo, independientemente del resultado en la final, aportó ya algo bueno para México y para el resto de América Latina en términos de involucramiento con los deportes invernales.

“El hecho es que ellos tienen que ir al circuito europeo para poder clasificarse. El proceso para llegar a los Juegos Olímpicos es más desafiante de lo que entiende la gente, particularmente porque no hay necesariamente en América Latina una gran cultura que esté pidiendo esto”, dijo Elsey.

Resultados finales de patinaje artístico y medallas en la página de cierre.

Con información de La Jornada.