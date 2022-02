Nada apunta que Jaime Bonilla esté vinculado con homicidio de Lourdes Maldonado: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no hay indicios de que el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, esté vinculado en el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado.

"Sigue la investigación. No se ha concluido el proceso", advirtió.



Y pidió no utilizar este hecho con propósitos 'politiqueros'". pic.twitter.com/SYNgkKpGG2 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 17, 2022

En la conferencia matutina llevada a cabo en Tijuana, Baja California, el mandatario mexicano aseguró que la investigación por el caso de Lourdes Maldonado todavía no concluye y pidió no adelantar hechos consumados.

No hay nada que apunte a que este asesinato haya tenido vinculación con una diferencia de carácter laboral que tenía la difunta con el gobernador Bonilla, que ni siquiera era una cosa de Gobierno, sino de empresas. Era una denuncia que ya había ganado un laudo a favor de Lourdes, pero se está haciendo la investigación, no está concluido el proceso”.

López Obrador pidió no usar el asesinato de la periodista con propósitos politiqueros, y aseguró que hay quienes buscan sacar provecho de la situación para golpear a Jaime Bonilla por enfrentar a los “conservadores corruptos de Baja California“.

“Lo que si yo no recomendaría, aunque somos libres, de utilizar estos lamentables hechos con propósitos politiqueros, porque ni siquiera se puede hablar de política. El exgobernador Bonilla enfrentó a los conservadores corruptos de Baja California, es público y notorio, entonces, se da esta situación y quieren sacar raja”, dijo.

“Esto no significa que haya impunidad, nada más que no adelantemos juicios, que no haya juicios sumarios, no puede haber linchamientos públicos por cuestiones partidistas o politiqueras, hay que esperar a que se haga la investigación con el compromiso de que no hay impunidad para nadie”, refirió.

La periodista Lourdes Maldonado fue asesinada a balazos el pasado domingo 23 de enero afuera de su casa en la ciudad de Tijuana, pese a que era beneficiaria del Mecanismo de Protección para Periodistas de Baja California.

El crimen ocurrió tras un problema legal de carácter laboral que sostenía con el exgobernador Jaime Bonilla, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien de inmediato negó estar relacionado con el homicidio.

Con información de López-Dóriga Digital.