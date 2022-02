“No se mata la verdad”: periodistas en Tijuana exigen a AMLO un alto a la violencia contra la prensa y recuerdan a colegas asesinados

Reporteros que acudieron este jueves a la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador exigieron, con un pase de lista de los periodistas asesinados en México en este año, que se haga justicia en estos casos.

“Los periodistas de Baja California queremos informarle que nuestro gremio está muy lastimado. Como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinatos por nuestro trabajo”, dijo entre lágrimas Sonia De Anda, reportera de Tijuana.

Posteriormente, leyó el nombre de cinco de los periodistas que han sido asesinados en el país en los primeros dos meses del año. En respuesta, sus compañeros del gremio dijeron en voz alta “¡presente!”.

Afuera, comunicadores se unieron a las manifestaciones para exigir justicia y un alto a los ataques contra la prensa.

Ante la exigencia, el presidente López Obrador se limitó a responder que su gobierno no oculta la información y que “ya no hay impunidad”.

“No tenemos nada que ocultar, nada absolutamente y no hay impunidad. Entonces se está informando. Si el Ministerio Público, los jueces no informan, nosotros lo vamos a seguir haciendo y me gustaría que se aclarara si no se está informando porque lo que estamos haciendo ahora es de información de todas las dependencias”, dijo el mandatario.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), respondió ante los cuestionamientos sobre las audiencias del asesinato de Lourdes Maldonado, periodista de Tijuana. Señaló que esto es debido al “riesgo de uno de los testigos”.

“No significa una medida discrecional del agente del ministerio público, nosotros estamos de acuerdo con esa medida de apartar al testigo especialmente para la protección de y por el debido proceso”, dijo.

Ayer, reporteros se manifestaron también durante la conferencia del presidente López Obrador por las agresiones contra la prensa.

“La mayoría de quienes estamos aquí platicando esto que sucedió ayer queremos decirle que este día no le queremos formular preguntas en solidaridad con lo que ocurrió en el legislativo (la manifestación de periodistas en el Congreso de la Unión) queremos replicarlo”, expresó el periodista Rodolfo Montes durante su intervención.

Con información de LATINUS.