Llama SSJ a que personas rezagadas se vacunen contra COVID-19

En la semana epidemiológica 7 del año se inmunizaron 228 mil 242 personas.

Se avanza en el esquema de cobertura para adolescentes y en aplicar dosis de refuerzo a mayores de 30 años.

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) reitera de nueva cuenta la invitación a todas las personas mayores de 18 años que, por alguna razón no han recibido ninguna vacuna contra COVID-19, a que se registren para obtener esta protección. De manera permanente se abren convocatorias tanto en la plataforma estatal para la obtención de citas a residentes del Área Metropolitana de Guadalajara, como en las sedes de municipios para vecinos del interior del estado.



Aunque cerca de ocho de cada diez adultos ya cuentan con al menos una dosis de vacuna (84.2% de las personas mayores de 18 años) todavía hay oportunidad para que este grupo se proteja con esta medida. Las vacunas son seguras y efectivas para reducir las complicaciones graves y el riesgo de muerte por la infección del nuevo coronavirus.



En Jalisco la respuesta a las convocatorias para vacunarse continúa siendo buena. En la semana epidemiológica 7 del presente año (que fue del 13 al 19 de febrero) acudieron a recibir alguna dosis de la vacuna un total de 222 mil 242 personas. En este periodo, las jornadas se abrieron para adolescentes de 12 a 17 años (aplicación de primeras o segundas dosis) para aplicar el refuerzo (tercera dosis) a personas mayores de treinta años, y para la población rezagada.



El sábado 19 nuevamente se habilitó el macromódulo del Auditorio Benito Juárez para facilitar la vacunación de mayores de 30 años. Para este grupo se programarán nuevas citas en próximos días por lo cual, la SSJ pide a la población estar atenta a la página vacunación.jalisco.gob.mx y a las redes sociales de la dependencia, donde se anuncian las convocatorias. Los detalles de las jornadas vigentes se pueden consultar también en: https://coronavirus.jalisco.gob.mx/ruta-de-la-vacunacion/.



En cuanto a las vacunas aplicadas durante la semana pasada, 190 mil 546 dosis corresponden a los laboratorios AstraZeneca (ésta vacuna se aplica para todos los refuerzos); 35 mil 673 a laboratorios Pfizer-BioNTech (principalmente destinadas para protección de adolescentes); 1 mil 806 a la farmacéutica Moderna y 217 a Sinovac.



Se recuerda que aún vacunadas, todas las personas deben usar cubrebocas adecuadamente en espacios cerrados, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento y, evitar las aglomeraciones y espacios cerrados sin ventilación siempre que sea posible.



En caso de presentar síntomas leves o haber estado en contacto estrecho con una persona positiva a COVID-19, se recomienda aislarse de inmediato y acudir al médico, quien determinará si requiere una prueba. En caso de presentar tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre menor a 92 debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de la infección.



CORTE SEMANAL



De acuerdo con datos de la SSJ, en Jalisco, durante la semana epidemiológica 07 de este año (periodo comprendido entre el 13 y el 19 de febrero) se registraron 14 mil 586 contagios nuevos, para un acumulado a esa fecha de 556 mil 133 casos. Y se reportaron 187 defunciones para un total de 18 mil 669 registradas en lo que va de la pandemia y hasta el 19 de febrero. Los decesos pudieron ocurrir días atrás, debido al rezago en la notificación por parte de los hospitales.

RADAR JALISCO

CASOS DE COVID-19* Casos Semana 07 Acumulados** Casos confirmados*** 14,586 556,133 Casos descartados 31,834 1,945,671 Defunciones*** 187 18,669***

Fuente: Secretaría de Salud Jalisco

*Corte semana epidemiológica 07 (del 13 al 19 de febrero de 2022).

**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios

privados y pruebas rápidas.

***Se incluyen casos confirmados, sospechosos y defunciones por asociación y dictaminación

clínico epidemiológica.