“Nos quieren hacer parecer como Herodes”: López-Gatell descarta ‘resistencia’ por vacunar a niños

Hugo López-Gatell, subsecetario de Salud, afirmó que el Gobierno de México no está en contra de vacunar contra COVID-19 a niños en el país.

En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, el zar del coronavirus en México detalló que hay una campaña para hacer ver al Gobierno Federal como “Herodes”, lo cual no es así.

“Nunca hemos tenido resistencia u oposición a proteger a nadie, nos interesa que todos estén protegidos, pero la distorsión en los medios a veces crea un cerco informativo y la población se confunde porque le dan información falsa, distorsionado”, argumentó.

Nos quieren hacer parecer que somos Herodes y que no queremos a los niños, eso es absurdo, no tiene ningún sentido, pero no es cierto, tenemos que cuidar que el beneficio sea el más grande. En este momento seguimos priorizando a los grupos de edad que tienen más riesgo como lo definimos desde el 8 de diciembre de 2020″, dijo.