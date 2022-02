Senadores de oposición acusan a Zaldívar de querer llamar la atención

Tras las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, sobre el caso de la Guardería ABC y la familia del expresidente Felipe Calderón, senadores de la oposición criticaron lo dicho por el ministro por hacer hacer la denuncia casi 13 años después de lo ocurrido.

De acuerdo con Zaldívar, en el incendio de la Guardería ABC hubo una “operación de estado” con el fin de proteger a la familia de la esposa del entonces presidente, Margarita Zavala, y a otros altos funcionarios públicos. Ante esto, hoy el PAN dijo que estos señalamientos “podrían resultar graves”.

“La verdad nos parece inaceptable que se diga ahora y no se haya denunciado en su momento, se tendría que haber hecho las denuncias correspondientes y no las hizo”, dijo el senador del PAN, Julen Rementería, a los medios de comunicación.

Puntualizó que sus declaraciones llaman mucho a la especulación, pues se hizo durante la presentación de un libro con la intención de desviar la atención.

“Parece que es otro tema en el que se está involucrando, porque además es una declaración que sale en la presentación de un libro que como que no tendría por qué señalarse ese tipo de cosas y se construyen para hacer más grande el comentario, para llamar la atención, para desviar también la atención, para ser otro distractor más”, apuntó.

Rementería añadió que el ministro de la SCJN tendría que haber hecho su denuncia en el momento debido y no ahora, señalando que “pocas personas en México conocen tanto de leyes como él, como para saber que eso era un acto que en todo caso debía haber sido denunciado”.

El senador del PAN también dijo que Zaldívar posiblemente estaría secundando al presidente, Andrés Manuel López Obrador, al abordar el tema con el fin de “golpear” al expresidente Felipe Calderón.

“Pareciera que lo que están buscando es tratar de golpear a una persona, a un personaje público que fue presidente, que a mi juicio fue un excelente presidente y que al final por la referencia que tiene, por el antecedente que tiene con el Partido Acción Nacional, pues podría golpear al PAN”, agregó.

Por último, Rementería dijo que las declaraciones de Arturo Zaldívar comprometen la independencia del Poder Judicial ya que parecería que está “haciendo juego al Gobierno federal” dado que el presidente hasta ahora ha buscado desviar la atención de las personas que lo vienen señalando, que son precisamente “las personas que participamos justo en el PAN”.

Por su parte, en conferencia de prensa, el senador independiente, Emilio Álvarez, también se refirió a lo dicho el martes por Zaldívar y su “sincronía” que lleva con el gobierno Federal.

“Me preocupa la empatía y sincronía que tiene el presidente de la Corte con este gobierno, parece nado sincronizado… Si hay elementos que investiguen, él es el presidente de la Corte, no es un periodista, no es investigador, el pudiera tener facultades para hacer algo en materia de justicia. Que ejerza sus facultades, no que litigue medios”, dijo Álvarez.

De igual manera, Margarita Zavala dijo a través de su cuenta de Twitter que el presidente de la SCJN miente al asegurar que su familia fue protegida en el caso de la guardería.

“Miente Zaldívar, miente. Ayer, mientras gastaba el erario público en la presentación de su libro dijo que: mientras escuchaba se le “ocurrió” “contarles una historia” y dijo muchas mentiras”, escribió Zabala en respuesta al funcionario.

CON INFORMACIÓN DE LATINUS