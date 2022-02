Crece la tensión entre México y EU por asesinato de periodistas

La tensión entre Estados Unidos y México por el asesinato de periodistas creció, pues ayer la cancillería mexicana indicó que presumiblemente, armas de fuego traficadas desde el país vecino del Norte fueron utilizadas en esos crímenes.

“Como usted sabe, México y Estados Unidos cuentan con el mecanismo de diálogo y cooperación en materia de seguridad, conocido como Entendimiento Bicentenario, en el que avanzamos en diversos temas de interés.

«(Uno de ellos es) el tráfico ilícito de armas de fuego que son utilizadas en la mayoría de los homicidios cometidos en México y que presumiblemente, también fueron utilizadas contra periodistas”, indicó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en una carta enviada a Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense.

Al respecto, el embajador en México de EU, Ken Salazar, escribió en su cuenta de Twitter: «Bajo el Marco Bicentenario continuamos colaborando con México en favor de la seguridad compartida. Apoyamos los esfuerzos de México en todos los niveles por combatir la impunidad de todos los crímenes y dar justicia a víctimas y sus familiares».

Las respuestas a la preocupación de Blinken por la situación que vive el gremio periodístico comenzaron durante La Mañanera, donde el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador manifestó que éste podía estar mal informado.

“Yo creo que (Blinken) está mal informado porque de lo contrario estaría actuando de mala fe; lo que él está sosteniendo no es cierto. Sí es muy lamentable que pierdan la vida periodistas por distintas causas (…); pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista porque México no es colonia de Estados Unidos, ni es un protectorado. México es un país libre”.

Incluso se dijo sorprendido: «A lo mejor no es él, son sus informantes porque está lleno de informantes de la CIA, la DEA, el FBI, no sé cuántos. Le pido al señor Blinken que revise este asunto, porque lo están engañando».

Por la tarde, Ebrard difundió la misiva enviada al secretario de Estado estadounidense, en la que también informa sobre la detención y vinculación a proceso de seis personas, presuntamente involucradas en tres de los cinco homicidios ocurridos a periodistas este año.

