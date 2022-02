“Están confundiendo propaganda con información”, afirma AMLO sobre el INE y los acusa de actuar de manera antidemocrática

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó que el Instituto Nacional Electoral (INE) “está confundiendo la información con la propaganda”, esto luego que el organismo ha ordenado a funcionarios el retiro de mensajes que violan la veda electoral.

“Estamos cumpliendo con lo que pide el Tribunal (Electoral), pero bajo protesta porque están confunden siendo propaganda con información. El INE está funcionando de manera antidemocrática”, dijo durante su conferencia matutina.

El mandatario reiteró sus quejas por el número de instalaciones de casillas para la consulta de revocación de mandato.

“Cuando se le peguntó a los ciudadanos si se quería que se juzgara a los expresidentes. Usaron un presupuesto de 502 millones de pesos. Instalaron 50 mil 77 casillas con un costo de 8 mil 805 pesos por casilla. Ahora, revocación del mandato, tienen un presupuesto de mil 692 millones y van a instalar el mismo número de casillas y ya van a costar 30 mil pesos”, aseguró el presidente López Obrador.

El martes pasado, el mandatario acusó al INE de realizar “a regañadientes” la consulta de revocación de mandato al no buscar una manera de poder colocar más casillas en el país.

“No pudieron llevar a cabo un plan de austeridad para instalar más casillas o llamar a las autoridades y a la gente para que se instalaran más casillas, no, porque lo están haciendo todo a regañadientes, no lo hacen con gusto, no les causa placer la democracia, pero bueno hay que confiar en la gente”, dijo.

Sobre la reducción de casillas, aseguró que de ser necesario la población podría formarse desde un día antes para poder votar.

“El que quiere ser libre lo será, si hay que estar desde un día antes hay que estar, así hemos enfrentado todos los obstáculos siempre, nunca ha sido fácil, siempre hemos luchado en contra de la corriente”, dijo.

El presidente insistió que su gobierno está enfrentando al INE y luchando contra corriente.

Pese a la existencia de la veda electoral, el mandatario federal pidió a quienes lo apoyan no manifestarse a su favor y en lugar de eso participar en la consulta el próximo 10 de abril.

Con información de LATINUS.