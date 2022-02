Aumenta la detención de migrantes mexicanos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU reportó la aprehensión de 241 mil 203 connacionales entre octubre y enero, cuando en el mismo periodo anterior fueron 171 mil 59, lo que perfila a este 2022 para imponer récord

El 2022 se perfila como un año récord en cuanto a detenciones de mexicanos que intentan cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Tan sólo en los primeros cuatro meses del año fiscal estadounidense —que cubre de octubre a septiembre— la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) reportó la detención de 241 mil 203 mexicanos entre octubre de 2021 y enero de 2022. Con ello, hubo un aumento de 41% respecto a los primeros cuatro meses del año fiscal pasado, cuando hubo 171 mil 59.

La CPB señala que la detención de migrantes mexicanos se incrementó 176% en los últimos tres años, al pasar de 237 mil 78 en 2019 a 297 mil 711 en 2020 y 655 mil 594 en 2021, este último, el año con más aprehensiones.

Destaca que la cifra de menores de edad mexicanos no acompañados también ha aumentado, ya que mientras en 2019 fue de 13 mil 439, en 2020 pasó a 16 mil 292. Y de ese año al 2021, tuvo un aumento de 57.8% con la detención de 25 mil 697 infantes que intentaron llegar solos a EU.

En los primeros cuatro meses del año fiscal estadounidense, la cifra creció 6.3%, con respecto al mismo periodo de 2021, al pasar de 8 mil 140 a 8 mil 653 detenciones de niños y adolescentes.

Activistas y especialistas en temas migratorios aseguran que la violencia y el desempleo causado por la pandemia de Covid-19 son los principales factores que empujan a que se incremente el número de mexicanos que intentan cruzar la frontera norte.

Sostienen que si durante los próximos meses el gobierno federal no concreta estrategias para disminuir la inseguridad y crear mayores fuentes de empleo, la cifra de mexicanos que buscan llegar a EU seguirá creciendo a pasos agigantados.

El dirigente de la organización civil Pueblos sin Fronteras, Irineo Mújica, dice que el terror sembrado por el crimen organizado en el país, sobre todo en Chiapas, Zacatecas, Estado de México, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, ha orillado a que un mayor número de mexicanos busque cruzar la frontera, pagando de 10 a 25 mil dólares (210 a 525 mil pesos).

“En cualquier parte de la República se han instalado bandas del narcotráfico, lo que ha provocado el desplazamiento de muchas familias. Lo mismo sucede con algunos estados del norte, que se han convertido en un infierno por el crimen organizado”, comenta a EL UNIVERSAL.

Cuenta que hace unos días, al llegar en autobús a Sonoyta, Sonora, donde radica, fue cercado por varios individuos que le exigían 3 mil 500 pesos para quedarse en esa localidad.

“Hasta ese grado ha llegado el crimen organizado, cobrando a los residentes por vivir en un lugar. El país está militarizado, aun así la violencia sigue imparable en la mayor parte de la República. Esto, por supuesto, ha hecho que mucha gente quiera cruzar hacia Estados Unidos”, agrega.

Avelino Meza, secretario general de Fuerza Migrante, dice que por primera vez en 10 años hubo más mexicanos que salieron hacia EU que los que regresaron.

“Ya se hablaba de una balanza cero porque eran muchos más los migrantes que regresaban a México que los que se iban, pero lo que estamos viendo ahora es un importante repunte, y de continuar con esta tendencia, 2022 será el año de mayor migración mexicana hacia Estados Unidos en la última década”, señala.

Explica que con la administración de Joe Biden, en EU, la política migratoria se ha endurecido, ya que anteriormente a los migrantes se les detenía y deportaba al cabo de unos días, pero ahora se les retiene por meses y deben pagar una multa de hasta 5 mil dólares (105 mil pesos).

“Se ha endurecido mucho más el tema migratorio en Estados Unidos. No está deportando a los migrantes con tanta facilidad. Los retiene, les genera procesos y encarcela para mandar el mensaje de no cruzar porque no solamente te van a deportar, sino vas a pasar varios meses en la cárcel”, comenta Meza.

Raúl Benítez, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, señala que la edad de quienes intentan llegar a la Unión Americana va de los 18 a los 30 años, no sólo por la creciente violencia, sino por la falta de oportunidades laborales.

CON INFORMACIÓN DEL UNIVERSAL