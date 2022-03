Alza en precio de gasolinas “no es mucho”; dice Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aseguró que los precios de las gasolinas y combustibles en México no han aumentado mucho gracias a las políticas del gobierno federal, debido a que sólo han tenido un impacto por la inflación, mientras que el costo del combustible Premium en la alcaldía Miguel Hidalgo llegó a 26.99 pesos por litro.

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, explicó que siempre toman como referencia el precio que tenían los combustibles a finales del sexenio anterior, particularmente en noviembre de 2018, por lo que solamente ha incrementando la inflación promedio de estos tres años.

“Por eso no es mucho el aumento. La realidad es que ha habido un gran esfuerzo de parte de esta administración por instrucciones del señor presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, para mantener los precios de noviembre de 2018 y sólo aplicar la inflación, por eso el incentivo fiscal”, aseguró.

Sheffield Padilla resaltó que la gasolina roja o Premium se ofertó más cara en la capital del país, “las más caras 26.99 en la Miguel Hidalgo, en Ciudad de México, y 26.69 en Querétaro, Querétaro, ambas de Shell”.

Detalló que el organismo federal atendió a través de la app de Litro x litro, un total de 255 quejas por medio de 249 visitas o verificaciones, donde cinco gasolineras no se dejaron verificar, mientras que en otra más encontraron inconsistencias.

“Las que no se dejaron verificar, Grupo Energético, en General Bravo, Nuevo León; en San Juan del Río, Querétaro, Gas Jalim; en Querétaro, Gas Siete; en el Estado de México, Grupo Ram y en Celaya, Guanajuato, Combustibles de Alto Rendimiento. Algo están ocultando, ya se hicieron acreedores a una multa de 800 mil pesos por negarse a la verificación”, resaltó.

Agregó que junto con la Guardia Nacional, Asea y CRE (Comisión Reguladora de Enegía), visitaron las gasolineras que no se habían dejado verificar, “encontramos la irregularidad que no daban litros completos, 118 bombas fueron clausuradas en total con el operativo porque no daban litros completos”.

El representante de la Profeco expuso que el precio promedio del diésel en todo el país durante la semana pasada fue de 22.25 pesos; mientras que 23.10 pesos para la gasolina Premium, y 21.11 pesos la gasolina regular.

Indicó que en los indicadores de ganancia más altos en el país son las marcas Redco, Oxxo Gas y Full Gas quienes también vendieron más caro el combustible; mientras que se mantienen en los indicadores de ganancias más bajos: G500, Exxon Mobil y Orsan.

CON INFORMACION DE MILENIO