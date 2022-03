De manera inexplicable, no aparecen cuerpos de víctimas en San José de Gracia, Michoacán

28 de febrero de 2022.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador confirmó que no se han encontrado cuerpos de víctimas que confirmen alguna masacre en la comunidad de San José de Gracia, comunidad del municipio de Marcos Castellanos, ello a pesar de que este domingo se hizo viral un video, donde se observa cómo un grupo armado ejecuta a varias personas afuera de un velorio.

“El reporte que nos envió la Fiscalía de Michoacán y el gobierno de Michoacán es que no se han encontrado cuerpos. Sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos, porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados. Me llamó la atención porque, esa noticia por lo mismo. Deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dando a conocer”.

Esta versión coincide con la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) quién horas después de lo ocurrido, informó que personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen (UEEC) realizó diligencias en la calle Reforma, lugar donde se reportó la agresión, sin encontrar cuerpos humanos.

“En el sitio que se observaba recién lavado, no se localizaron víctimas; sin embargo, en una bolsa se encontraron envases de productos de limpieza”, señaló la dependencia a través de un comunicado la noche de este domingo”.

Además, “en el lugar se recolectaron cartuchos percutidos de armas de fuego calibres .9mm, 7.72, 5.56 y 45 mm”. “De igual forma, se aseguró una motocicleta y dos vehículos que tenían daños por disparo de arma de fuego”.

El personal de la Fiscalía, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP), realizaron diversos recorridos en las inmediaciones de la cabecera municipal, “para localizar a posibles víctimas de la agresión que, tras los hechos, fueron retiradas del lugar por los propios agresores o personas relacionadas con ellos”.