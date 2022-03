No hay cuerpos ni heridos en donde habrían sido ejecutadas 17 personas, asegura el gobernador

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que luego de que un grupo armado irrumpió en un velorio en la localidad de San José de Gracia, del municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, para presuntamente asesinar a 17 personas el domingo, no hay cuerpos ni heridos, sólo casquillos y algunos indicios más, pero dijo que hay una búsqueda de los responsables en coordinación con el gobierno de Jalisco.

“Lo que es real, es que de acuerdo al reporte de la Fiscalía de Michoacán, es que en la tarde noche del domingo, al momento en que ellos llegan al lugar del acontecimiento, pues no hay cuerpos, más allá de algunos casquillos y algunos otros indicios de lo ocurrido, pero tenemos por supuesto los videos que se están corroborando por parte de las fiscalías, esto ya está en el terreno de las fiscalías”, indicó.

Entrevistado luego de su participación en el último foro de parlamento abierto sobre la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, aclaró también que se investiga por qué tardó más de tres horas en darse la alerta a las autoridades policiacas de esa entidad sobre lo ocurrido.

“Todo indica que el acontecimiento ocurrió entre las tres y tres media de la tarde, a que llegó el reporte a las autoridades policiacas de la entidad pasaron más de tres horas, por lo que se está investigando por qué tardó tanto en llegar la llamada de alerta de esto que está sucediendo”, destacó Ramírez Bedolla.

El gobernador de Michoacán comentó que hasta el momento nadie se ha adjudicado los presuntos crímenes en San José de Gracia, población ubicada en el occidente de Michoacán. Además, indicó que “no podemos decir qué grupo o cártel fue el que detonó las armas de fuego y por supuesto también los que aparecen en los videos”.

Por la mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que la Fiscalía de Michoacán no ha confirmado el asesinato de 17 personas en la población de San José de Gracia.

“Primero, esperar a que tengamos la información, porque el reporte que nos envió la Fiscalía de Michoacán es que no han encontrado cuerpos, sí hay evidencias de que hubo enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos, se habla en las redes sociales de 17 fusilados, me llamó la atención por estas noticias, por lo mismo”, comentó López Obrador en su conferencia diaria.

CON INFORMACIÓN DE LATINUS