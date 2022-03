Jalisco continúa con descuento de 5 por ciento sobre pago del refrendo vehicular 2022 durante el mes de Marzo

Redacción Antena Noticias

• El descuento será aplicable únicamente cuando el pago se realice a través de medios alternos como, tiendas de conveniencia, ventanillas bancaria o directamente en línea.

• A partir del mes abril, el incumplimiento en el pago del refrendo vehicular generará recargos y multas

• Hasta el corte del mes de febrero se tiene un cumplimiento aproximado del 50% correspondiente al padrón vehicular, con una recaudación estimada en 900 millones

• Si ya cuentan con su tarjeta de circulación PVC con código QR, no es necesario que se acuda a realizar el pago en las recaudadoras, ya que no se entregará una nueva y está sustituye el holograma que se entregaba en años pasados.

• Los costos del refrendo vehicular 2022 para vehículos (autos, camionetas, tractocamiones, etc.,) está establecido en 711 pesos. En el caso de las motocicletas, los propietarios deberán pagar 285 pesos por este derecho.





La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco (SHP) invita a todas las y los jaliscienses a aprovechar el último mes de descuento vigente para el pago del refrendo durante marzo.

El descuento activo durante este mes, será del 5 por ciento, aplicable únicamente cuando el pago se realice a través de medios alternos como, tiendas de conveniencia, ventanillas bancaria o directamente en línea.

La página oficial donde se pueden realizar estos pagos es: http://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/vehicular/ (para este trámite, es importante tener a la mano el número de placa y los últimos cinco dígitos del número de serie del vehículo para agilizar el proceso).

Los costos fijados en la Ley de Ingresos por el pago del derecho anual de refrendo para vehículos (autos, camionetas, tractocamiones, etc.,) está establecido en 711 pesos. Señalar que todos los vehículos híbridos obtendrán el 50 % de descuento sobre el pago y los eléctricos están exentos de este pago.

En el caso de las motocicletas, los propietarios deberán pagar 285 pesos por este derecho.

Al efectuar el pago por el Refrendo Vehicular, y de acuerdo a lo aprobado por la Ley de Ingresos estatal 2022, los propietarios deberán costear la cuota adicional a este Derecho, que es por 61 pesos, recursos que se destinarán a dos instituciones sin fines de lucro: la Delegación Jalisciense de la Benemérita Cruz Roja Mexicana (33 pesos) y la Casa Hogar Cabañas (28 pesos).

Recordarles a todas y todos los contribuyentes que, si ya cuentan con su tarjeta de circulación PVC con código QR, no es necesario que se acuda a realizar el pago en las recaudadoras, ya que no se entregará una nueva y está sustituye el holograma que se entregaba en años pasados.

Hasta el corte del 28 de febrero la secretaría de Hacienda, registró el un cumplimiento aproximado del 50 por ciento, correspondiente al padrón vehicular, con una recaudación estimada en 900 millones.

Es importante precisar que, a partir del mes abril, el incumplimiento en el pago del refrendo vehicular generará recargos y multas, por lo que se invita a los contribuyentes a evitar las sanciones y aprovechar los descuentos vigentes.