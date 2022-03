Implementa Guadalajara operativo para inhibir comercio informal durante el festival GDLuz

En los primeros dos días de actividad de este festival de luz se realizaron 307 actuaciones; el dispositivo está conformado por 163 inspectores



Del 1 de octubre de 2021 a la fecha se han interpuesto 4 mil 845 actas de infracción con decomiso de mercancía a las y los mercantes que ofrecían diversos productos sin contar con su permiso correspondiente

En el marco del festival GDLuz 2022, que se lleva a cabo del 2 al 5 de marzo en la Zona Centro, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia, informa de la implementación de un operativo para inhibir el comercio informal en el corazón de la ciudad de Guadalajara.



“Por el tema de la gran afluencia que tiene el evento, pues se han incrementado los visitantes así como el comercio. Por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia hemos incorporado personal de todas las áreas de la dependencia, para poder reforzar el primer cuadro del Centro Histórico y poder dar atención a todos los reportes y así inhibir todo este comercio”, explicó Antonio López Zaragoza, Director de Inspección y Vigilancia de Guadalajara.



Con un estado de fuerza de 163 inspectores para la vigilancia en este evento, en los primeros dos días del festival GDLuz 2022 —miércoles 2 y jueves 3 de marzo—, se han interpuesto 307 actas de infracción con decomiso de mercancía.



Desde el inicio de la presente Administración el Gobierno de Guadalajara realiza acciones permanentes para inhibir el comercio informal en el municipio.



Del 1 de octubre de 2021 a la fecha, la dependencia tapatía ha efectuado 4 mil 845 actas de infracción con decomiso de mercancía, de las cuales, solo de enero de 2022 a hoy se han interpuesto 3 mil 460 actas.



Dentro de los bienes decomisados destacan lentes, pelotas, llaveros, juegos luminosos, cables para celular, baterías para celular, cubrebocas, sombrillas, alimentos, entre otros.



Las zonas donde se intensifican estas labores de vigilancia son Centro Histórico, así como las inmediaciones del Mercado Libertad —o San Juan de Dios— y Calzada Independencia, siendo que en este último punto se actúa en colaboración con la Policía Municipal.



Otros puntos que se recorren son el Mercado de Abastos, Mercado Felipe Ángeles, Mercado de las Flores, corredores comerciales de Medrano, Obregón, Santa Tere, así como también recorren las inmediaciones del Hospital Civil Viejo y Nuevo, Estadio Jalisco, Expo Guadalajara, tianguis como Polanco y El Baratillo, entre otros sitios como inmediaciones de templos y clínicas de salud.



El procedimiento consta en que los inspectores detectan en flagrancia la actividad comercial informal en la vía pública, por lo que requieren a los comerciantes el permiso correspondiente para el ejercicio de este acto.



Al no contar con el mismo se procede al decomiso de la mercancía y se genera un acta de infracción o multa.



Los productos no perecederos se resguardan en las bodegas de la Dirección de inspección y Vigilancia de Guadalajara y el infractor cuenta con un plazo de 15 días hábiles para acreditar la propiedad y procedencia de los artículos y pagar la multa correspondiente, cuyo monto lo determinan Jueces Calificadores.



En caso de que los productos no sean reclamados se da aviso a Patrimonio Municipal para su posterior donación a DIF Guadalajara; los productos perecederos también son donados tras 24 horas de su decomiso.



Las sanciones económicas por ejercer comercio en la vía pública, sin contar con un permiso por parte de la autoridad municipal, oscilan entre mil 386 y 9 mil pesos, dependiendo la gravedad de la falta.





Cabe señalar que aproximadamente 20 por ciento de la mercancía que es incautada se devuelva a sus propietarios, esto tras el pago de la sanción económica y acreditación de la procedencia y propiedad de los mismos.



De manera habitual operan 50 inspectores por turno matutino y vespertino en el centro tapatío, así como 35 inspectores distribuidos en las principales zonas comerciales como Medrano, Obregón y Santa Tere, así como en verificaciones y atención de reportes ciudadanos en la ciudad.



Se insta a las y los comerciantes a acercarse con la autoridad municipal para el trámite de su permiso correspondiente, esto a través de la Dirección de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos.



“Lo que queremos es garantizar a la gente que asista al Centro Histórico o a cualquier zona o corredor comercial que los productos que adquieran tengan una procedencia lícita y que nos apoyen con comprar los artículos en lugares establecidos”, finalizó López Zaragoza.



El Gobierno de Guadalajara pone a disposición para reportes el número telefónico 33-3837-2600 extensión 2505 las 24 horas del día y los 7 días de la semana, así como las redes sociales del Municipio.