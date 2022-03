La Liga MX suspende toda la actividad dominical

No habrá partidos en domingo. La Liga MX informó que la jornada dominical no se llevará a cabo debido a los sucesos de violencia que se registraron en el estadio La Corregidora en el partido entre Querétaro y Atlas.

Los tres partidos de la Jornada 9 que se suspenden son Pumas vs. Mazatlán FC, Pachuca vs. Tigres y Xolos vs Atlético de San Luis.

Además, la Ligas de Expansión MX y la Liga MX Femenil también se unen y pararán el domingo, por lo que los partidos que estaban programados para sus respectivas jornadas tampoco se realizarán.

“El resto de la jornada de mañana se suspende, tomando en cuenta la gravedad de la situación, ya reprogramaremos”, señaló Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, en entrevista con ESPN.

Arriola agregó que “los clubes son los responsables de la relación con las barras”, pero reconoció que la Liga MX debe actuar para acabar con la violencia en los estadios.

“Vamos a aprovechar con los dueños para tomar decisiones. Esta es una oportunidad de poner punto final a estos pseudoaficionados”, indicó el directivo.

Mikel Arriola viajará a Querétaro mañana para conocer más detalles sobre lo ocurrido en La Corregidora y que “tendremos una junta de manera extraordinaria con todos los directivos”.

CON INFORMACIÓN DE LATINUS