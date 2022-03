UNESCO reconoce a UdeG en el top 5 de las mejores universidades del mundo en igualdad de género

Por Adrián Montiel González

Junto con cuatro universidades de Asia y Europa, esta Casa de Estudio tiene las mejores acciones institucionales en materia de género

La Universidad de Guadalajara (UdeG) fue reconocida como una de las cinco instituciones en el mundo con las mejores prácticas de igualdad de género, de acuerdo con el Instituto Internacional para la Educación Superior de América Latina y el Caribe (IESALC), de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).



La Jefa de la Unidad para la Igualdad de la UdeG, doctora Érika Loyo Beristain, detalló que el reconocimiento es resultado del trabajo constante de esta Casa de Estudio.



“Es el resultado de la construcción de un proceso que, de manera sostenida, ha llevado a cabo la UdeG desde hace años. Son esfuerzos entretejidos y encadenados hasta llegar al nuevo protocolo y a la nueva normatividad, entre otras acciones”, dijo.



La Coordinadora General de Planeación y Evaluación de esta Casa de Estudio, maestra Paola Lyccette Corona Gutiérrez, explicó que la IESALC, a través de un convenio con el Times Higher Education (THE), revisó los datos del ranking de las universidades en el objetivo cinco de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU.



“El IESALC hizo la revisión y accedió a la información de todas las universidades a nivel global que participaron en el ranking. A partir de los datos consultados y otros solicitados, eligen a aquellas universidades que pueden considerarse como casos de buenas prácticas en materia de género”, relató Corona Gutiérrez.



Tanto la Unidad para la Igualdad como la Coordinación General de Planeación y Evaluación, para tal caso entregaron documentación complementaria. Por ejemplo, entre las acciones tomadas en cuenta está el trabajo de la Defensoría de los Derechos Universitarios, el Centro de Estudios de Género y la Cátedra Unesco de Igualdad y no Discriminación.



Además, consideraron las acciones y los datos proporcionados por la Coordinación General de Servicios Estudiantiles y el impacto que tuvo la implementaciòn del Proyecto Institucional de Igualdad de Género de la Universidad de Guadalajara, en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), fondo participable para las instituciones pùblicas de educaciòn superior y ofertado por la Secretaría de Educación Pública, de 2016 a 2020.



Por su parte, la Unidad para la Igualdad construyó el antecedente histórico que acreditó la trayectoria de las prácticas en materia de género de la Universidad, explicó Loyo Beristain.



“Lo que acreditamos y narramos es un crecimiento sostenido con una serie de acciones, cuyo objetivo único ha sido el enfoque en el trabajo preventivo, pero también en la atención”, dijo.



A Corona Gutiérrez le comunicó la IESALC sobre el nuevo liderazgo de la UdeG y otras universidades en el mundo. “La IESALC nos informó que somos el mejor caso en el continente americano. Y a nivel mundial, con otras cuatro universidades, estamos consideradas como las que tenemos las mejores prácticas universitarias de igualdad de género”, declaró.



Las otras instituciones son: la Universidad Amrita Vishwa Vidyapeetham de la India; el Trinity College, de Dublín, Irlanda; la Kenyatta University, de Kenia y la American University de Beirut, en Líbano.



El reconocimiento del trabajo institucional de la UdeG plantea una serie de compromisos en el cumplimiento de la igualdad. Para Loyo Beristain la institución apuesta por la transformación de la realidad.



“Es la apuesta en favor de un proceso transformador y reeducativo, porque sabemos que somos una institución que forma, dedicada al saber y que está en nuestras manos la posibilidad de que quienes aprendieron y ejercen la violencia puedan cambiar en este espacio universitario, y que no repitan esas prácticas”, dijo.



Para Corona Gutiérrez las acciones de la Universidad impactan el discurso de la tolerancia hacia la revalorización del concepto de la diferencia, “para que en ella todos los perfiles puedan convivir y mover a la sociedad hacia situaciones deseables y con menos brechas para todos”.



El próximo martes 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, las cinco universidades presentarán, de manera virtual, las mejores prácticas en igualdad de género que las hace líderes a nivel mundial en el seminario web “Igualdad de género en 2022: Cómo se están desempeñando las universidades globales” realizado por Times Higher Education (THE) en alianza con IESALC UNESCO.