AMLO exhibe en carta enviada al Parlamento Europeo; lo llama golpista y “borrego”

El gobierno de México respondió la noche de este jueves al Parlamento Europeo luego de que condenara las amenazas, el acoso y el asesinato de los periodistas y defensores de los derechos humanos.

En un comunicado, el gobierno federal lamentó que los legisladores europeos “se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista de un grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación”.

“Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas”, aseguró.

Además, dijo, el Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes guardaron silencio.

“México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra; no enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora”, aseveró en relación al conflicto en Ucrania.

En el comunicado publicado esta noche, el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los legisladores europeos leer bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto.

“Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano”, indicó.

Y añadió: “Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial”.

El Parlamento Europeo (PE) condenó este jueves las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México e instó a que estos crímenes -que ya han acabado con la vida de seis reporteros en lo que va de 2022- se investiguen de manera “rápida, exhaustiva, independiente e imparcial”.

“La libertad de expresión en línea y fuera de línea, la libertad de prensa y la libertad de reunión constituyen mecanismos clave para el funcionamiento de una democracia sana”, recuerda la Eurocámara en una resolución aprobada este jueves por 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones.

