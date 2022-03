Aprueba CGU pase directo a hijas e hijos de bomberos caídos para estudiar en la UdeG

Por: Iván Serrano Jauregui

También se aprobó declarar 2002 como el año de “Guadalajara, hogar de la Feria Internacional del Libro y Capital Mundial del Libro”

Así como sucedió con los hijos y las hijas de elementos de policías que fallecieron en el cumplimiento de su labor, ahora también los de bomberos y bomberas podrán tener ingreso directo a estudiar bachillerato y licenciaturas en la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Esto, como parte del Programa Especial de Apoyo Educativo para Hijas e Hijos que fallecieron en Cumplimiento de su deber en el Estado de Jalisco.

Esta iniciativa de protección académica para las familias se aprobó en sesión ordinaria del Consejo General Universitario (CGU), este jueves, en el Paraninfo Enrique Díaz de León.

El Rector General, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, dijo que esta iniciativa es un gesto de agradecimiento a las familias cuyos hijos son “huérfanos de Jalisco”.

“Con esto mostramos la preocupación y el humanismo de proteger a quienes nos protegen. Sumar al cuerpo de bomberos es casi obligatorio porque es la misma esencia que la de los policías, cuyo trabajo es poner su vida para salvar a otros”, recalcó.

En Jalisco hay 468 elementos, de los cuales 420 son operativos y 20 mujeres. Sus jornadas de trabajo son de 24 horas, con 48 horas de descanso. Sus salarios oscilan los 19 mil 200 pesos, con mil 200 en vales de despensa y 200 de ayuda para transporte.

El Secretario General de la UdeG, maestro Guillermo Arturo Gómez Mata, informó que en2019 los incendios urbanos provocaron más muertes que los sismos y huracanes, según datos del Consejo Nacional de Protección Contra Incendios (Conapci).

“Los bomberos son una parte fundamental en el tema de seguridad, y quizás la que más deberían de contar con la atención de gobiernos, empresarios y sociedad en general”, dijo.

“Los cuerpos de bomberos no están dentro de una legislación –agregó–, y no los contempla como una corporación, la mayoría no tiene apoyos federales, estatales ni municipales. Generalmente, son cuerpos voluntarios o patronales, por lo que tienen que subsistir por sus propios medios”, dijo Gómez Mata.

Recalcó que los principales estados que se han visto afectados por incendios son: Jalisco, Estado de México, Coahuila, Guanajuato, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, Durango, Puebla, Guerrero, Colima, San Luis Potosí, Morelos, Michoacán, Oaxaca y Ciudad de México (prácticamente en todo el país).

Dicho programa de apoyo tendrá efecto a partir del próximo calendario escolar, donde hijos e hijas de policía y del cuerpo de bomberos que hayan fallecido en el ejercicio de su deber, podrán estudiar el programa académico de bachillerato y licenciatura que deseen.

UdeG reconocerá a la Guadalajara literaria

A propósito de que la UNESCO declaró como Capital Mundial del Libro 2022 a la Perla Tapatía, durante esta sesión del CGU se aprobó la imposición oficial de la leyenda “2022, Guadalajara, hogar de la Feria Internacional del Libro y Capital Mundial del Libro” en todo documento oficial.

“La UdeG y su feria del libro han trabajado para que esta ciudad sea capital del libro; es un esfuerzo de todos los jaliscienses y mexicanos. La FIL es piedra angular para que Guadalajara tenga esta distinción y recordar que Guadalajara es el hogar de la FIL”, dijo Villanueva Lomelí.

La leyenda irá en todo documento oficial de esta Casa de Estudio, dijo el Rector General, “un bonito homenaje a la ciudad, a la FIL y al libro”.

“La UdeG no puede ser ajena a la conmemoración de tan importante distinción y se pronuncia como un medio de difusión de las actividades del gobierno de Jalisco y del municipio de Guadalajara, que se realizan durante ese año”, indicó el Secretario General de la UdeG.

Esta condecoración es la primera que recibe una ciudad del país y la tercera en América Latina.

Evoluciona la votación durante sesiones del CGU

Previo al inicio de la sesión ordinaria de este jueves, las y los consejeros realizaron pruebas para que las votaciones del CGU ahora se realicen de forma digital desde los celulares de las y los presentes.

Tanto Villanueva Lomelí, como Gómez Mata, explicaron el proceso de conexión a una red interna en el paraninfo, para probar esta innovación. Tras el éxito de la prueba, se decidió que a partir del próximo encuentro la votación será de dicha forma.

Por tanto, esta sesión fue la última vez que se hizo una votación mediante tarjetas, con la asistencia de 147 de 187 consejeras y consejeros.

Transforman extensiones en módulos de bachilleratos

Las siete extensiones que existen en la Red Universitaria ahora serán módulos de distintas preparatorias regionales.

A petición del Sistema de Educación Medio Superior (SEMS), esto busca que dichos planteles tengan igualdad de condiciones sin importar qué tan alejadas estén de la capital de Jalisco.

Esto lo aprobó el CGU, logrando así la conversión de todas las extensiones:

Módulo El Salvador de la Preparatoria Regional de Amatitán

Módulo Teuchitlán de la Preparatoria Regional de Ahualulco de Mercado

Módulo Cítala de la Preparatoria Regional de Zacoalco de Torres

Módulo Tequesquitlán de la Preparatoria Regional de Casimiro Castillo

Módulo Vista Hermosa de la Preparatoria Regional de Tamazula de Gordiano “Dr. Roberto Mendiola Orta”

Módulo San Andrés de la Preparatoria Regional de Tequila

Módulo Lázaro Cárdenas de la Preparatoria Regional de Tamazula de Gordiano “Dr. Roberto Mendiola Orta”

CUCBA dona predio a la Cruz Roja

Como parte de una muestra de agradecimiento a la Cruz Roja de México y ante la necesidad de una unidad de salud en el Poniente de la ciudad, el CGU aprobó la donación de un terreno de 5 mil metros cuadrados, perteneciente al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), a dicha institución.

Ante el crecimiento urbano en la zona de la carretera a Nogales, se ve necesaria la existencia de un espacio con atención pre-hospitalaria, urgencias médicas, medicina de primer contacto, asistencia en desastres y ambulancias equipadas.

Villanueva Lomelí destacó los buenos lazos que existe entre la UdeG y la Cruz Roja, y que ésta donación es una correspondencia y agradecimiento por al otorgamiento de terrenos que esta Casa de Estudio han recibido a lo largo de su historia, para generar más espacios educativos.