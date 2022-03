Con jornada cultural culmina en el CCU el Encuentro “Futuro para Todas”

Por: Martha Eva Loera

Participaron la artista plástica Adry del Rocío, el colectivo Hilos, la cantante y compositora Leiden y la rapera Masta Quba

A través del arte los seres humanos pueden manifestar sus anhelos, inquietudes y perspectivas de la vida. Por ello, el Encuentro Futuro para Todas Make it happening, incluyó este domingo 13 de marzo la conclusión e inauguración de un mural pintado por la artista plástica Adry del Rocío; la participación de la colectiva Hilos; la intervención musical de Fabiola Ledesma, conocida como Masta Quba, rapera y activista del Hip Hop, así como Leiden, la cantante y compositora cubano-mexicana, además de la proyección en la Cineteca FICG del documental Silencio radio, de la directora Juliana Fanjul.

Las actividades en el Centro Cultural Universitario fueron organizadas por el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo (CEED), dentro de la Cátedra del Futuro. El maestro en derecho César Omar Avilés González, director de dicho centro fue quien dio la bienvenida.

El mural “Un futuro para todas”, de la artista plástica Adry del Rocío, refleja el anhelo de un futuro más justo y representa la lucha de las mujeres del pasado y del presente.

“Gracias a que han alzado la voz se ha puesto en evidencia que tiene que haber un cambio en la sociedad”, expresó Adry del Rocío.

La educación está representada con libros y las palomas simbolizan la libertad y el deseo de las mujeres de sentirse libres, seguras y de perseguir sus sueños.

Adry del Rocío invirtió siete días en pintar el mural. Lo empezó el lunes 7 de marzo y el día de hoy le dio los últimos toques. La artista fue contactada a través de redes sociales para ser invitada para intervenir el muro ubicado en el Promenade del Centro Cultural Universitario (CCU).

“He pintado casi toda mi vida, y a eso me he dedicado. Mi formación la hice en artes, me gradué en Artes Plásticas, en la UdeG. He viajado mucho y he hecho murales en Europa, Asia y América. Antes hacía obra de caballete y tuve exposiciones en México y Estados Unidos, pero hace alrededor de nueve años, a raíz del arte, se me abrieron las puertas de diferentes países y ciudades del mundo”.

Describe que primero hizo arte urbano en piso, y después saltó a pintar muros. Detalló que tiene obra en países como Alemania, Estados Unidos, Rusia, China e Israel. Las temáticas son diferentes y añade que ha enfocado su trabajo últimamente en darle fuerza y mensajes a la mujer.

“Me gusta más el arte público porque es para todas las personas. Creo que el mensaje que se logra comunicar llega a todo tipo de personas y va muy de acuerdo con lo que yo busco: generar conciencia de cambio. Hay muchos problemas y me gustaría abrazar todas las causas, pero voy poco a poco”, compartió.

Resaltó la importancia de la lucha social para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, del respeto a la naturaleza y el respeto hacia otros.

Música y tejido

Colectiva Hilos participó con Sangre de mi sangre, que consiste en la elaboración de un tejido color rojo de gran escala, como manifestación y metáfora del derramamiento de sangre a causa de los feminicidios y las desapariciones en Jalisco y en todo México.

Algunos tramos del tejido son casi cafés, como la sangre seca y otros de rojo vivo, como el color de la sangre saliendo de las heridas.

El tejido que fue expuesto estaba constituido en un inicio por alrededor de cien metros cuadrados, medida que se logró con la participación de más de doscientas personas, pero las integrantes de la colectiva invitaron a la gente que llegaba a seguir tejiendo, de acuerdo con información proporcionada por la socióloga Isabel López Rivera, una de las integrantes de la colectiva.

Hilos es una colectiva conformada por un grupo de mujeres, de diez a doce, según el proyecto. Es interdisciplinaria, ya que reúne a especialistas en diferentes ciencias y disciplinas, como el arte plástico, la fotografía, la historia del arte, la sociología, entre otras. Las integrantes se reúnen a partir del interés común en la denuncia social y el cuestionamiento de estructuras tanto artísticas como políticas a través de soportes textiles.

Sangre de mi sangre es un proyecto que inició a finales de 2019, cuando se convocó para tejer en el Parque Rojo, y la primera instalación se hizo el 7 de marzo de 2020, en la Plaza de la República, afirmó López Rivera.

“Nuestra intención es llamar la atención y gritar ¡basta ya de tanta violencia!, y sensibilizar a las personas para que haya empatía para aquellas familias que están sufriendo”.

La colectiva Hilos es muy horizontal. Hay una fundadora, Claudia Rodríguez, pero todas las integrantes toman decisiones y organizan.

Mientras diferentes ciudadanos y ciudadanas tejían para extender la obra, eran deleitados con las canciones de Masta Quba.

Leiden y las cantantes Ana Verá y Marcela Mota interpretaron piezas sobre activismo feminista, amor y sobre la vida cotidiana.

Las actividades culturales del día de hoy cierran con la transmisión del documental Silencio radio, sobre la periodista Carmen Aristegui,en la sala Guillermo del Toro de la Cineteca FICG.