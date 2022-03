Ni mis hijos ni yo queremos un centavo de Televisa: viuda de Vicente Fernández

La viuda de Vicente Fernández, María de Refugio Abarca, aseguró que su familia no quiere ni un centavo de Televisa luego de que la televisora anunció que estrenará la serie biográfica del cantante, pese a la demanda legal.

En un comunicado, Refugio Abarca dijo que la televisora se robó la imagen de Vicente Fernández para hacer la serie que el cantante no autorizó.

“Es un tema de dignidad. Que no me vengan con su cuenta de que es un homenaje con todo respeto para Vicente. Es por dinero, robándose su imagen”, recalcó.

Agregó que el cantante registró sus marcas, su nombre artístico y que la ley protege su imagen. “Nadie en México puede arrebatar esos derechos para lucrar, eso no es libertad de expresión es un robo”, reiteró.

La esposa de Vicente Fernández aseguró que Televisa buscó al cantante para que les cediera los derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida.

“Tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo: ‘Cuquita estos no tienen llevadera’”, recordó.

Puntualizó que el intérprete de “El Rey” firmó un contrato con Caracol para que la serie de su vida se transmitiera por Netflix, incluso que había elegido a Jaime Camil para representarlo en pantalla.

“Escogió a Jaime Camil por ser talentoso, disciplinado y libre de escándalos. Vicente nunca hubiera aprobado que lo personificara quien Televisa, sin autorización, quiere imponer con base en un libro de una argentina”, expresó.

Y finalizó: “Si Televisa no acata a las autoridades mexicanas y las órdenes que le hicieron, es su problema y es una muestra de su prepotencia”.

TelevisaUnivision anunció este domingo que estrenará la serie biográfica de Vicente Fernández, pese a la demanda legal de los herederos del ícono de la música ranchera, fallecido el 12 de diciembre pasado.

“TelevisaUnivision es respetuosa de la ley y de sus autoridades, pero no ha recibido notificación judicial que prohíba que el día de mañana a las 20:30 horas salga al aire, por el canal de las estrellas, la serie ‘El último rey. El hijo del pueblo’”, afirmó en un comunicado.

La televisora se pronunció después de que este sábado el abogado de la familia Fernández, Marco del Toro, declaró a medios que obtuvo una resolución de un juzgado civil para frenar la bioserie con el argumento de que “Vicente Fernández” es una marca registrada.

Con información de Latinus