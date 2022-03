Suspenden a Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) retiró la acusación contra Sandra Cuevas por privación ilegal de la libertad, pero suspendió sus derechos como alcaldesa de la Cuauhtémoc hasta el próximo jueves en que se llevará a cabo la siguiente audiencia.

También quedó restringida la salida del país para la funcionaria, quien declaró a su salida del Reclusorio Norte: “Sin tener mi declaración y ni una sola prueba fehaciente, hoy me ordenan tres cosas: no puedo salir del país, tengo que venir a firmar cada bimestre hasta que acabe el proceso y me suspenden hasta el día jueves mis derechos como alcaldesa, cuando se lleve a cabo la audiencia definitiva”.

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se presentó esta mañana a la audiencia por denuncia de abuso de autoridad, robo y privación de la libertad. El pasado 28 de febrero, dicha audiencia fue pospuesta para este 14 de marzo.

En esta audiencia se esperaba que el juez del caso determinara si se vinculaba o no a proceso a la alcaldesa, por los hechos registrados el pasado 12 de febrero, donde dos mandos de la Policía Auxiliar, fueron presuntamente retenidos en su oficina y agredidos.

La alcaldesa declaró previamente que presentaría diversos videos de prueba en su defensa. En dichos videos, de acuerdo con declaraciones previas de la funcionaria, en los videos mencionados, se conocerá “lo que realmente sucedió”.

