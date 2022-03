“No te me vuelvas a acercar nunca mas”; Amaury deja con la mano estirada a Higuera

Amaury Vergara confirmó tener más que rota la relación con José Luis Higuera, ex directivo de las Chivas, pues en un encuentro que tuvieron a la salida en el Salón de la Fama en Pachuca, el dirigente rojiblanco le pidió que nunca más se le acerque.

Lo anterior quedó constatado en un vídeo que circula en las redes sociales donde Higuera, actual presidente del Atlético Morelia en Liga de Expansión, se acercó a saludar a Vergara y hasta lo dejó con el brazo extendido.

“No me saludes tú “, contestó Vergara Zatarain. “Es más, no te me vuelvas a acercar nunca más“, añadió el hoy mandamás del Rebaño Sagrado.

​Higuera fue parte de Chivas desde el 2015 al ingresar por petición de Jorge Vergara y se mantuvo ahí hasta el 2019 cuando el Club Guadalajara anunció su salida.

Ayer, ambos se vieron las caras en el Salón de la Fama en Pachuca y a la salida fue cuando se dio el choque.

CON INFORMACIÒN DE MEDIOTIEMPO.COM