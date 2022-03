AMLO recomienda a Biden imponer precios máximos a gasolinas en EE.UU. para detener alza

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo una recomendación a su homólogo estadounidense Joe Biden para combatir los altos precios en las gasolinas en los EE.UU.: imponer precios máximos, medida aplicada por el Gobierno de la Cuarta Transformación con el gas.

Al finalizar la 'mañanera', el presidente López Obrador compartió un tuit de su homólogo estadounidense, Joe Biden, sobre los precios de los combustibles.



Y de paso le dio una recomendación "para resolver rápido el problema" de los precios.



Más, en: https://t.co/7HQnwc6JUW pic.twitter.com/JT4eOHd979 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 17, 2022

En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, López Obrador resaltó que la gasolina es más cara en Estados Unidos en relación con su costo en México: “33.90 allá y nosotros 23 pesos, 22 pesos, más de 10 pesos más cara“.

“Yo le podría hacer una recomendación al presidente Biden para resolver rápido el problema (…) ¿Se acuerdan por qué nosotros no tenemos ese problema? Porque producimos el petróleo, procesamos la gasolina y Pemex distribuye el 90 por ciento de la gasolina”, argumentó.

“Nosotros tenemos más capacidad para control de estos energéticos que son estratégicos, allá (en EE.U.) no, pero sí pueden ellos tener control, si establecen un precio máximo, lo que hicimos con el gas”, expuso.

El jefe del Ejecutivo federal mexicano apuntó que no cerrará la frontera a quienes crucen la frontera con México para abastecerse de gasolina: “están llegando a cargar de los estados vecinos, que son nuestros hermanos también. Y en la frontera no está en 22 pesos, está a 16 y a 17 pesos nuestra gasolina”.

López Obrador apunó que no se han impuesto precios máximos a los combustibles en México debido a que “los gasolineros se portan muy bien aquí”.

El mandatario mexicano dijo respetar los precios del libre mercado en los hidrocarburos, si embargo, pidió a gasolineros no exagerar sus ganancias en detrimento de la población mexicana.No es aprovechar y en vez de tener una ganancia razonable, porque Pemex les vende una precio bajo porque estamos entregando un subsidio, pero para beneficio de los consumidores no para que se lo queden los distribuidores. Entonces, sí libre mercado, pero que no abusen porque si no es la libertad del zorro en el gallinero”, reiteró .

Con información de López-Dóriga Digital.