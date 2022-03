Si impugnan decreto para promover la revocación de mandato, acataré lo que dicte la Corte, dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes que acatará la resolución que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en caso de que se impugne el decreto que permite a los funcionarios promover la consulta de revocación de mandato.

“Nada más digo que si se impugna, si la Corte suspende el que se dé información sobre la consulta de revocación de mandato, vamos a acatar la resolución de la Corte. La resolución que sea, siempre vamos a actuar en el marco de la legalidad”, dijo en conferencia de prensa desde Minatitlán, Veracruz.

El presidente López Obrador celebró que el Congreso aprobara este jueves el decreto con el que los servidores públicos podrán promover la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril sin ser sancionados. Reiteró sus acusaciones contra el Instituto Nacional Electoral (INE) de no difundir la consulta y lo calificó de antidemocrático.

“El INE está actuando de manera antidemocrática, está conspirando contra la democracia, cuando deberían estar difundiendo este procedimiento, entregados por completo todos los funcionarios del INE, usando todos los recursos”, aseveró.

El presidente llamó a la ciudadanía a participar en el ejercicio y reiteró sus quejas sobre la fecha en la que se publicarán las ubicaciones de las casillas, que será el próximo 28 de marzo, de acuerdo con lo establecido por el INE, así como su ubicación.

“Hay también casillas distantes, donde tienen que ir tres, cuatro, cinco horas. Ahí yo le digo a la gente que no le hace que tarde, pero que lleguen, si es posible un día antes y a pedir posada. Un día antes, a quedarse ahí a esperar. Un día por la democracia”, indicó.

El presidente López Obrador dijo que se requiere que participe el 40% del padrón electoral para que el resultado sea vinculante, sin embargo, aseguró que aunque no se logre ese porcentaje, si el resultado es que deje el cargo, lo hará.

“Si pierdo me voy, porque de qué sirve un presidente si no tiene respaldo popular. Se necesita ser un caradura para alegar que no fue legal. Esto no es un asunto nada más legal, es un asunto moral, es un asunto político. Para qué sirve un presidente sin autoridad moral, sin autoridad política”, dijo.

