Gobernador de Puebla amenaza a La Franja con quitarle la concesión del Estadio Cuauhtémoc

La directiva de La Franja está bajo advertencia. El Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, está dispuesto a quitar la concesión al estadio Cuauhtémoc si se vuelven a presentar incidentes en los palcos como ocurrió en el partido contra Santos.

“El estadio no es zona de tolerancia ni los palcos son cantina. Si los concesionarios no entienden, les cancelamos la concesión si mantienen un nivel de tolerancia a quienes actúan y promueven el desorden y ls bebidas alcohólicas”, expresó el gobernador.

Y es que al finalizar el partido de la jornada 11 entre Puebla y Santos el viernes pasado, que terminó con empate 2-2, circularon varios videos en los palcos del inmueble en la zona llamada ‘Corona Lounge’ en los que había fiesta, lo que no agradó a Miguel Barbosa, por lo que citará a la directiva del club para que eviten se repita dicha situación.

“Los palcos no son zonas de tolerancia, son espacios de privilegio que determinadas personas pueden pagar. Los palcos no son zonas de tolerancia ni el estadio se vuelve una cantina, mañana citaré a la directiva y los concesionarios para ponerlo un alto a esto. ¿Qué creen? ¿No entienden que esto no será así?”, agregó el gobernador.

Miguel Barbosa estuvo presente en el estadio Cuauhtémoc durante el partido y agregó que “hay que respetarnos, los peligrosos son la gente que hace eso y no la porra. Estuve en la porra el fin de semana, que es una porra de gente sencilla, buena, familiar, no de esos borrachos que llegan ahí a poner el desorden”, sentenció.

CON INFORMACIÓN DE LATINUS