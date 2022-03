Francisco Palencia señala que hoy es “muy barato” ir a Selección Mexicana

Tras señalar directamente al técnico Gerardo Martino, Palencia dijo que hoy es “muy barato” ser convocado a la Selección Mexicana.

El exmundialista mexicano Francisco Palencia hizo un duro cuestionamiento del actual proceso de la Selección Mexicana, al asegurar que varios jugadores del Tri no tienen regularidad en sus equipos, pero son convocados por el simple hecho de estar en Europa, lo que calificó como “muy barato”.

“Hoy ir a la Selección es muy barato, juegas tres, cuatro partidos bien y eres convocado, hay que tener en cuenta que no por jugar en Europa mereces ir a Selección Mexicana”, declaró Palencia en entrevista para W Deportes.

“Imagínate poner a Diego Lainez, que en lo personal es un gran jugador, pero no tiene ritmo y además lo críticas, esto así no es”, agregó Palencia, quien jugó en el Espanyol de Barcelona en 2001-02, pero señaló que la culpa no es de los jugadores.

“La culpa no es de los jugadores, te diría que el Tata Martino hizo lo mismo en Barcelona teniendo un gran plantel. No creo que sea coincidencia”, expuso.

PIDE AL PIOJO O AMBRIZ

Palencia, quien ahora no tiene club como entrenador, no descartó una derrota de México ante Estados Unidos este jueves. Hasta reveló a los reemplazos que le gustarían para ocupar el lugar de Gerardo Martino.

CON INFORMACIÓN DE LATINUS