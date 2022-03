Diputados del PRI votarán en contra de la reforma eléctrica de AMLO si no se modifica: Alejandro Moreno

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, afirmó que si Morena lleva a discusión la misma iniciativa de reforma eléctrica que presentó ante la Cámara de Diputados, el voto de su grupo parlamentario será en contra.

“Esa reforma, que presentaron en un inicio, no ayuda; no deja claro el compromiso del Estado mexicano con el impulso de las energías limpias, el respeto a los compromisos internacionales, ni garantiza una CFE sólida, firme”, dijo el líder nacional del PRI.

Moreno señaló que la reforma debía modificarse luego de que se realizó el Parlamento Abierto. “Morena ha dicho que tiene disposición a hacer cambios, pero no ha presentado un documento” recalcó.

“Fui muy claro que nosotros no íbamos a votar esa reforma antes del proceso electoral. Eso es algo muy importante, porque al final del camino, el grupo de Morena insiste en una reforma, en su iniciativa, que está claro ya hoy que esa primera iniciativa técnicamente no es viable y no es posible”, dijo.

Asimismo, consideró que el gobierno de Morena quiere presentar temas “distractores para la ciudadanía”.

Por la mañana, el presidente López Obrador aseguró que la reforma se aprobaría a más tardar a finales de abril.

“Es probable que a mediados de abril, antes de Semana Santa, ya puedan estar votando la Cámara de Diputados. El periodo de sesiones normal, ordinario, creo que termina a finales de abril, y esta reforma debe estar aprobada por las dos Cámaras”, apuntó el mandatario.

Además, reiteró su llamado a legisladores para que aprueben el dictamen en los términos en que él la envió a San Lázaro.

Según su propuesta, el suministro eléctrico del país estará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un 54%, y en un 46% para la iniciativa privada.

