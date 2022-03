“Nunca me voy a separar de su posición política y su movimiento”, asegura Monreal tras polémica con AMLO por reforma energética

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, dijo que no se confrontará con el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras la polémica por la reforma energética que propuso el titular del Ejecutivo Federal.

Ricardo Monreal realizó una gira en Chilpancingo, que incluyó una reunión con directores de distintas facultades de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), la presentación de su libro “Las grandes reformas para el cambio de régimen: Tres años de trabajo legislativo“, y una conferencia de prensa.

A pesar de que el senador convocó a distintos medios de comunicación, no dio ningún mensaje al inicio ni al final de la conferencia, misma que consistió únicamente en un segmento de preguntas y respuestas.

El primer tema por el que se cuestionó a Ricardo Monreal fue por las recientes declaraciones de López Obrador, en las que dijo que el senador “está mal informado” sobre la reforma energética, al asegurar que podría traducirse en pérdidas de aprobarse tal como está actualmente.

Al respecto, el senador afirmó que no tiene ninguna diferencia política con López Obrador y que no se confrontará con él. “La reforma eléctrica está en la Cámara de Diputados, estamos esperando que esta pueda dictaminar (…) estoy enterado que piensan deliberar hacia mediados de abril”.

“Sí escuche la expresión el presidente (López Obrador) por la mañana. No voy a confrontarme con él, nunca me voy a separar de su posición política y de su movimiento, voy a actuar con mucha rectitud. Él y yo defendemos con pasión, con entusiasmo, con argumentos en lo que creemos”, expresó.

En ese sentido, aseguró que el Senado va a actuar con mucha responsabilidad, mientras que a nivel personal actuará con “mucha ecuanimidad y con respeto”. Añadió que se encargará de convencer a la oposición de aprobar la reforma energética.

A pregunta expresa de si tiene diferencias políticas con López Obrador, Ricardo Monreal contestó: “No, ninguna. Lo reconozco como líder auténtico del movimiento, como un hombre que logró el proceso de transición política y que está logrando grandes cambios”.

“Admiro al Presidente de la República, es demócrata, al presidente lo he acompañado por 25 años, luchando con él por este momento que estamos viviendo y no me voy a separar del movimiento, no tengo diferencias, al contrario tengo coincidencias”, sentenció.

CON INFORMACIÓN LATINUS