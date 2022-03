Frangie inaugura temporada 2022-2023 de torneo de beisbol infantil y juvenil

El Presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie, hizo el lanzamiento inaugural de la temporada 2022-2023 de la Liga de Beisbol Infantil y Juvenil Cuervos-Comude, AC, a la que están convocados 30 equipos de niñas, niños y jóvenes beisbolistas del municipio.

En la Temporada 2022-2023 de esa liga que lleva por nombre “Juan José Frangie Saade” y tendrá como sede la Unidad Deportiva Flores Magón, participarán alrededor de 350 niños, niñas y jóvenes beisbolistas, de entre los 3 y hasta los 19 años.

“Me siento muy honrado y agradecido porque este inicio de torneo lleve el nombre de Juan José Frangie Saade. Me llena de orgullo, de honor y me hace más responsable todavía ante este deporte tan bello como es el beisbol”, expresó el Alcalde.

Durante la inauguración en la Unidad Flores Magón, sobre la avenida Industria Textil, en Altagracia, se presentaron los equipos que competirán en el torneo que tiene entre sus objetivos promover la salud, la disciplina y el trabajo en equipo, entre otros beneficios, en la juventud a través del deporte.

“El éxito está en sus manos, niñas, niños, jóvenes. Ese éxito lo van a lograr con disciplina, con tenacidad y con preparación. Hoy no podemos tener deportistas que no tengan preparación académica, que no tengan una preparación mental”, afirmó Frangie a las y los participantes de la Liga.

A través del deporte, uno de los principales ejes del gobierno de Zapopan, se refuerza la estrategia de promoción de la inclusión social y apropiación de espacios públicos. El mes pasado se inauguró un mini estadio de beisbol y softbol en el Parque de las Niñas y los Niños.

La Liga infantil está organizada a través de una Asociación Civil (AC) con el apoyo del Ayuntamiento de Zapopan, mediante el Consejo Municipal del Deporte (Comude). Apoya a niñas, niños y jóvenes quienes por sus condiciones económicas no pueden pagar las cuotas de recuperación.

La Liga Cuervos-Comude de Zapopan está asociada con la Asociación Estatal de Beisbol de Jalisco, la cual se encuentra afiliada a la Federación Mexicana de Beisbol.

El presidente de la Asociación Estatal de Beisbolistas de Jalisco, Bardomiano Galindo López, asegura que Zapopan es de las niñas y los niños y es por ello que es necesario apostar por su presente y futuro.

“Ustedes van a ser el día de mañana muy buenos ciudadanos porque están formados en esta disciplina del beisbol que significa jugar siempre con las reglas claras, siempre respetar al contrario, jugar en equipo, defender las cosas con la camiseta y con el corazón”.

En el evento también estuvieron presentes el presidente de la Liga Cuervos-Comude, Héctor Luna Pérez; el presidente del Club de Beisbol Charros de Jalisco, Juan Carlos González Íñigo, y el presidente de la Liga de Beisbol Jalisco, Rafael Casillas Casillas, entre otras personalidades.