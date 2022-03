VIDEO: “Si me siguen gritando, no…” responde molesto Alfaro a familiares de desaparecidos

Por: Partidero

28 de marzo de 2022.- “Señor, Alfaro, no sea indiferente, se llevan nuestros hijos delante de la gente”, esa frase que coreaban en voz alta madres y padres desesperados por la desaparición de sus hijos, le molestó al mandatario Enrique Alfaro Ramírez, cuando lo interceptaron integrantes del colectivo “Esperanza de Luz”, afuera de Palacio de Gobierno para reclamarle la poca respuesta y simulación de autoridades para dar seguimiento a sus casos.

Con su característica forma de ser, luego de advertirles que “si me siguen gritando, no…”, el gobernador de Jalisco, estado donde ya se rebasaron los 16 mil desaparecidos, aseguró que él busca “a los hijos de todos siempre y estoy aquí para atenderlos y vine a platicar, pero no me griten”.

Finalmente aceptó dialogar con integrantes del colectivo Esperanza de Luz afuera de Palacio de Gobierno y se comprometió a que él, personalmente, los instalará en la mesa de diálogo el próximo miércoles.

Ellos llevaban un escrito que le entregaron, donde aseguran que tanto la Fiscalía como la Comisión de Búsqueda, no les ha dado respuesta y sólo son una “simulación” cuando están en las reuniones y después afuera, ya no siguen sus casos.

Alfaro Ramírez aseguró que su gobierno ha encontrado a miles, “el miércoles reinstalamos la mesa, yo personalmente le voy a dar seguimiento a los temas que se estén atorando, y vamos a ver cómo hacemos que se corrija lo que no funcione, pero lo único que quiero que sepan es que estamos trabajando todos los días en eso, tenemos un equipo enorme trabajando en esto y estamos buscando a los que nos faltan, entiendo a su dolor y estamos a sus órdenes”.

Inmediatamente, Comunicación Social del gobierno del estado informó que, de diciembre de 2018 al 28 de febrero de 2022, han sido localizadas 8 mil 805 personas, de acuerdo con el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid).

El último reporte de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas señaló que en la semana entre el 18 y el 25 de marzo, atendió a 671 personas para recibir denuncias o dar a conocer los avances de la investigación de sus respectivas carpetas.

Durante este proceso se brindaron 120 atenciones psicológicas a familiares, se llevaron a cabo 60 operativos de búsqueda y se localizaron 8 menores de edad a través del mecanismo Alerta Amber, además de 6 mujeres con carpeta de desaparición en Protocolo Alba.