“Yo por México hago lo que sea, hasta dirigirlo gratis”; Hugo Sánchez

El considerado mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, Hugo Sánchez, volvió a hacer público su descontento por el trabajo de Gerardo Martino al frente de la Selección Nacional, y señaló que hay otros entrenadores que tendrían mejores resultados y harían jugar mejor al Tri, pero tienen que ser de casa, e incluso aseguró que él volvería a asumir las riendas del equipo hasta “gratis”.

“Desde hace tiempo lo he dicho, a todos los directivos les dije que podríamos ser campeones del mundo si se cumplían tres etapas, pero ellos no lo creen porque solo ven el dinero, no los títulos. Ya saben que yo por México hago lo que sea, hasta dirigirlo gratis.

“El problema no es deportivo, es el trabajo que hace Martino y a mí no me da igual que sea extranjero. Cuando yo fui a España dije que llegaba a aprender y me dijeron: ‘No señor, tú vienes a enseñar porque ocupas una plaza de un español y por eso debes ser mejor’. Aquí es lo mismo, él como entrenador extranjero no demuestra la capacidad de mejorar el juego de la Selección”, expresó Hugo en su faceta como analista de la cadena ESPN.

De forma abierta el ‘Pentapichichi’ señaló que el ‘Tata’ no debe continuar al frente del Tricolor con todo y que se conseguirá el boleto al Mundial de Qatar 2022, pues a su juicio ha quedado demostrado que el argentino no ha impuesto un estilo de juego.

“Curiosamente Martino y (Juan Carlos) Osorio son extranjeros y ninguno supo hacer jugar bien a la Selección, por eso no dan resultados. Se están tardando en buscar un revulsivo, un nuevo entrenador.

Con información de Latinus