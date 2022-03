Belinda se borra el tatuaje de Christian Nodal

Tras la ruptura de Belinda y Christian Nodal algo que ha causado intriga entre sus seguidores es cómo y cuándo borrarán los tatuajes que se hicieron juntos. Y aunque ya hemos visto al cantante borrar algunos, en esta ocasión fue la actriz quien lució sin el tatuaje de su ex pareja.

Belinda ha optado por retomar su carrera como actriz en Europa, pues decidió irse a vivir a Madrid por al menos seis meses, donde ha trabajado en la promoción de su nueva serie “Bienvenidos al Edén”.

Durante las conferencias de prensa, la actriz a posado con diferentes looks y en esta ocasión llevó un traje sastre en color azul y dejó ver que el tatuaje con la letra “C” que tenía, ya lo borró.

Anteriormente la cantante había revelado en una entrevista con el periodista Adolfo Infante que se tatuaría en esa parte de su cuerpo la letra del amor de su vida, y meses después conoció a Christian Nodal.

Sin embargo, ahora Beli dejó claro que ha decidido pasar esa página de su vida para retomar su carrera profesional.

​Fue el pasado 12 de febrero cuando Christian Nodal reveló que habían terminado su noviazgo y compromiso tras casi dos años de relación. Desde entonces cada uno ha reforzado su carrera artística, Nodal retomó su gira musical por Latinoamérica, firmó contrato con su nueva disquera y lanzó su nuevo álbum discográfico después de vario tiempo sin hacerlo.

Por su parte, Belinda decidió irse a vivir a España, su país de origen, donde está grabando la serie de Netflix “Bienvenidos al Edén” que se estrena en el mes de abril. Además, ha manifestado que desea crecer y participar en obras musicales durante su estancia en Madrid.

“Ojalá que sí. Me encantaría (estar en el Orgullo de Madrid). Voy a estar aquí los próximos seis meses de mi vida y yo feliz de ver amanecer en Madrid (…) los musicales son maravillosos y ‘Hoy no me puedo levantar’ (que protagonizó en México) ha sido mi favorito. Ojalá lo pudiera hacer aquí”, mencionó la actriz.

