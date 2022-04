Cero impunidad, sea un familiar cercano o lejano, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la creación del centro nacional de identificación humana “va a ayudar mucho en la búsqueda de desaparecidos”, pues se contará con tecnología y todos los avances científicos

En conferencia matutina en Palacio Nacional también reiteró que en su gobierno hay “cero impunidad”, pues no se permitirá que nadie viole la ley ni que se aplique la política del viejo régimen: “no amiguismo, no influyentismo, no corrupción ni impunidad, sea quien sea, puede ser un familiar cercano o lejano”.

El mandatario federal aseguró que para ser opositor se necesita tener autoridad moral. “Un corrupto está muy difícil que pueda enfrentase a un gobierno, lo hacen polvo. He resistido porque tengo honestidad y por eso he salido muchas veces de la calumnia ileso, y vaya que se han lanzado fuerte y no han podido”.

Sostuvo que no dejará de denunciar los actos de “cinismo” de quienes se quieren situar como jueces. “No voy a dejar pasar esto, y no es por rencor, es una muy buena oportunidad para aclarar paradas, para hacer públicos estos temas (…) hay que seguir ventilando cualquier asunto de corrupción, trátese de quien se trate.

“Nada ha dañado más a México que la deshonestidad, la corrupción política, no olvidemos eso, es el principal problema. La causa principal de la pobreza, de la desigualdad, de la violencia, es la corrupción política.”

Destacó que antes los padres le decían a sus hijos: “Estudia para que seas como fulano, un reverendo ladrón, o acuérdense que se decía: ‘político pobre, pobre político’, y otros, ‘haiga sido, como haiga sido’”.

En el caso de la diputada local Úrsula Salazar, coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas, quien presuntamente habría solicitado un moche, confirmó que “es, en efecto, una sobrina, porque es hija de una prima hermana, o sea, su abuela y mi madre eran hermanas”.

Sin embargo, aclaró: “Si la veo en la calle no la identifico, no tengo relaciones en nada. Seguramente tengo fotos con ella, eso sí, por mis giras a Tamaulipas, pero no hay ninguna relación”. Y aseguró que antes de hacer un juicio sumario, se deben probar las acusaciones y garantizar que no haya impunidad para nadie.

