El sorteo favorece al campeón Francia

Una prueba de lo que se verá del 21 de noviembre al 18 de diciembre de una cultura que creció en el desierto, un discurso que llama a la paz en un momento marcado por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania y la promesa de ver una gran Copa del Mundo por cómo quedaron conformados los grupos, enmarcaron el sorteo de Qatar 2022.

Las 29 selecciones ya clasificadas, además de las ocho que todavía pelean por los tres boletos restantes, conocen ya con certeza el camino que sortearán en los campos qatarís, con Francia, vigente campeona, ubicada a la cabeza de un accesible Grupo D, en tanto que México fue registrado en el Grupo G.

“En estos tiempos enfrentamos algunas turbulencias. Necesitamos que la gente se una. Por favor detengamos el conflicto y unámonos por la paz“, mencionó Infantino previo al inicio del sorteo tras una breve y elegante ceremonia previa en la que también se presentaron tanto la mascota, llamada La’eeb, además de la canción oficial ‘Hayya Hayya’, interpretada por Trinidad Cardona, Davido y Aisha.

Los campeones, con fortuna

Francia salió de la sede del sorteo conforme por el casillero en el que fue ubicada, ya que se enfrentará al ganador del Repechaje 1 (Emiratos Árabes Unidos, Australia o Perú), además de Dinamarca y Túnez, representativos que claramente están por debajo en cuanto a calidad, momento futbolístico y nivel de sus jugadores.

México, ante dos cracks

Para el Tri, no fue una tarde de mucha suerte, aunque tampoco fue tan mala como para quedar en el Grupo E, donde Alemania, España, Japón y los del segundo Repechaje (Costa Rica o Nueva Zelanda) le dieron forma un durísimo sector con dos de las selecciones llamadas a luchar por el título.

Le tocará enfrentar a la Argentina de Lionel Messi, quien estará en su última oportunidad de hacerse del único título que le falta, y a la Polonia de Robert Lewandowski, uno de los mejores artilleros en los últimos años. Arabia Saudita completa al grupo de rivales.

¿Cuándo inicia la Copa del Mundo?

El primer partido será entre Qatar y Ecuador en el Estadio Al Bayt el 21 de noviembre, en la cual el representativo de casa buscará sortear un sector accesible, hasta cierto punto, y que completarán Senegal y Países Bajos. Será en la ciudad de Al Khor.

Así quedaron los grupos de Qatar 2022

Grupo A

Qatar

Senegal

Ecuador

Holanda

Grupo B

Inglaterra

Irán

Estados Unidos

Escocia, Gales o Ucrania

Grupo C

Argentina

Arabia Saudita

México

Polonia

Grupo D

Francia

Emiratos Árabes Unidos, Australia o Perú

Dinamarca

Túnez

Grupo E

España

Costa Rica o Nueva Zelanda

Alemania

Japón

Grupo F

Bélgica

Canadá

Marruecos

Croacia

Grupo G

Brasil

Serbia

Suiza

Camerún

Grupo H

Portugal

Ghana

Uruguay

Corea del Sur

Los partidos a seguir

Definidos los grupos, el partido que salta a primera vista es el que sostendrán Alemania y España en el Grupo E, el Portugal vs. Uruguay del H, el Bélgica vs. Croacia en el F y el México vs. Argentina en el C por la creciente rivalidad que hay entre los dos representativos de América y por lo que representa para el país azteca ese encuentro. ​