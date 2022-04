Recibe Jalisco cerificación Triple Arco de CALEA

Por primera vez en la historia de Jalisco se recibe la Certificación Triple Arco de CALEA (The Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies por sus siglas en inglés), esto por contar con la acreditación de tres corporaciones o instituciones de seguridad de forma simultánea.

En este momento el Escudo Urbano C5, la Academia de la Secretaría de Seguridad y la Comisaría de la Policía Vial, cuentan con la acreditación vigente del organismo internacional, lo que garantiza que sus procesos se ejecutan bajo estandares internacionales.

Dichos estándares establecidos por CALEA operan y se revisan regularmente para garantizar que los organismos acreditados se mantengan actualizados y cumplan con los requerimientos operativos, administrativos y logísticos que fueron certificados.

A nivel nacional, solo seis estados han obtenido la Certificación Triple Arco.