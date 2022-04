El INE rechaza que organización afín a Morena instale sus “casillas ciudadanas” para la consulta de revocación

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró este miércoles como improcedente la petición de la asociación “Que siga la democracia” de instalar sus propias “casillas ciudadanas” en la consulta de revocación de mandato el 10 de abril.

Por unanimidad, los consejeros del INE coincidieron en que si aprobaban la petición de la asociación, que se ha encargado de difundir propaganda de la consulta, estarían recurriendo a la ilegalidad en los procesos electorales.

En marzo, “Qué siga la democracia” pidió al INE instalar casillas ciudadanas al acusar que el órgano electoral sólo pondrá un tercio de las casillas previstas en la revocación de mandato.

“Entiendo la preocupación de esta AC aunque la solución no puede ser la que piden”, dijo Lorenzo Córdova, presidente del INE, en la sesión ordinaria.

Recordó que la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fueron los que rechazaron darles el presupuesto suficiente para la consulta.

Ciro Murayama, consejero electoral, dijo que la asociación no ha dejado de promover propaganda a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador “lo cual no es incorrecto siempre y cuando no utilicen recursos públicos o de partidos”.

Acusó que la organización, al pretender instalar sus propias casillas, busca que la función electoral se privatice, y se desnaturaliza la legalidad y la autonomía de la votación.

“Lo que nos está pidiendo una parte es sustituir al INE y volverse juez (…) Estaríamos privatizando las elecciones y renunciando a la imparcialidad, a la objetividad y a la legalidad”, señaló.

En tanto, Córdova agregó que estarían “abriendo la puerta a la ilegalidad y legitimando a partir de este momento la parcialidad como un nuevo principio rector”.

“Espero que esta petición no sea la confesión de parte de querer apropiarse totalmente de las elecciones. Y si a eso le llaman democracia, mal estamos”, criticó el consejero Jaime Rivera Velázquez.

“Que siga la democracia” es una asociación civil dirigida por Gabriela Jiménez Godoy, excandidata de Morena a diputada federal en la Ciudad de México, que se ha encargado de promover la ratificación de López Obrador en la consulta.

